Jezdcům Red Bullu se nelíbí experimentální formát kvalifikace, který bude F1 letos zkoušet ve dvou víkendech.

Ve dvou víkendech dostanou jezdci 11 místo 13 sad pneumatik. Odrazí se to v kvalifikaci, kde budou jezdci muset v první části nasadit tvrdé pneumatiky, ve druhé střední a ve třetí měkké. Poprvé by se tak mělo stát v Imole.

Jezdcům Red Bullu se formát příliš nelíbí. „Myslím, že je to jen pro show,“ řekl Pérez. „Myslím, že to nepotřebujeme, že je to nutné, zvlášť když vidíte, jak vzrušující byla kvalifikace tuto sobotu v Bahrajnu.“

V první části kvalifikace dělilo celé startovní sekundy 1,1 sekundy.

„Nemyslím si, že je třeba dělat takové věci v kvalifikaci,“ uvedl Max Verstappen. „Opravdu v tom nevidím smysl. Je lepší, když se postaráme o to, aby auta byla výkonnostně blíže u sebe, než když to chceme udělat napínavější takovýmto způsobem. Myslím, že je to jen pro parádu.“

Závodní víkend v Imole v minulé sezóně byl poznamenán deštěm a nízkými teplotami, přičemž závěrečná část kvalifikace se odehrála za mokra.

FIA proto již vydala nařízení, že pokud bude v kterékoli fázi kvalifikace prohlášena za mokrou, „může být použita jakákoli specifikace pneumatik“.

Verstappen varoval, že kvůli nízkým teplotám v květnu v Imole může být zahřívání tvrdších pneumatik v první části kvalifikace složitější.

„Doufám, že v Imole nebude příliš chladno, protože pak to bude velmi složité. Ale ano, je to stejné pro všechny.“

Charles Leclerc je ochotnější dát experimentu šanci, přestože se také domnívá, že současný formát není třeba upravovat.

„Nemám pocit, že by kvůli tomu bylo potřeba něco měnit, ale zkusíme to a uvidíme,“ řekl jezdec Ferrari.