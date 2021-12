Jezdcům Ferrari červené vlajky uškodily. Tým má ale stále pohodlný náskok na McLaren

McLaren získal více bodů než Ferrari, ale jen o jeden. Rozdíl tak zůstává 38,5 bodu.

„Jsme spokojeni s tím, jak jsme se zotavili po páteční nehodě, takže je škoda, že jsme skončili až sedmí, protože jsme měli potenciál na lepší výsledek,“ řekl po startu ze druhé řady Leclerc.

„První část závodu byla opravdu dobrá a naše tempo bylo silné. Když se po startu objevil safety car, mysleli jsme si, že se k nám přiklonilo trochu štěstí a že budeme těžit z toho, že jsme zastavili, když jsme zastavili. O tři kola později přišla červená vlajka a to nás stálo tři pozice.“

„Při restartu jsme se vyvarovali přílišného rizika, ale pak přišel kontakt s Checem a my ztratili další pozice. Náš závod nejvíce ohrozila ploška na pneumatice, která se při tom vytvořila. Kvůli tomu bylo velmi těžké po dalším restartu zprovoznit tvrdé pneumatiky a také to způsobilo zablokování přední části vozu. Ke konci se tempo vrátilo, ale dnes to byl jeden ze dnů, kdy nám různé faktory zabránily dosáhnout lepšího výsledku.“

Sainz na bodech po startu z 15. místa

„Byl to zábavný závod a nemůžeme být příliš zklamaní, když jsme startovali z patnáctého místa a skončili osmí,“ řekl Carlos Sainz.

„Měl jsem dobrý start a dokázal jsem zaútočit, okamžitě jsem získal několik míst na tvrdých pneumatikách, které fungovaly opravdu dobře. Bohužel první safety car a červená vlajka přišly z hlediska mého závodu moc brzo. Neměli jsme jinou možnost než nasadit střední, i když jsme věděli, že musí vydržet 36 kol.“

„Na začátku druhého stintu jsme měli velmi silné tempo, dostali jsme se až na sedmé místo a dohnali Gaslyho před sebou, ale ke konci mi pneumatiky úplně dosloužily a v posledních kolech jsme nemohli udělat nic, abychom se ubránili Charlesovi, který jel na tvrdé směsi.“

„Je škoda včerejší kvalifikace, protože jsem přesvědčen, že jsme mohli skončit výše, ale jsem rád, že se mi opět podařilo získat body“

Pohodlný náskok na McLaren

„Dnes jsme měli potenciál přivézt domů více bodů, než se nám podařilo,“ řekl Mattia Binotto. „Mnoho incidentů v této velké ceně nehrálo v náš prospěch, ale výkonnostní úroveň týmu a vozu byla jasně vidět.“

„Nyní jedeme do Abú Dhabí s pohodlným náskokem před McLarenem v boji o třetí místo v Poháru konstruktérů, zatímco Charles se posunul na páté místo v pořadí jezdců. Musíme se nadále soustředit a dobře připravit na poslední pokus, než necháme tuto sezónu za sebou a budeme se soustředit výhradně na rok 2022.“