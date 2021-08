Jezdcům Alpine hrozí hrozí penalizace za nasazení příliš velkého počtu výfuků v sezóně

Jezdci mohou v sezóně nasadit omezený počet komponent pohonné jednotky – týká se to motorů, MGU-K, MGU-H, turba, baterie, řídicí elektroniky. K dispozici jsou dva až tři kusy v závislosti na konkrétní komponentě. Od letošní sezóny jsou na seznamu také výfuky. Jezdec jich může nasadit maximálně osm za sezónu.

Alpine už jich použil sedm pro Estebana Ocona a pět pro Fernanda Alonsa. Ostatní jezdci nasadili dva až čtyři (nejvíce zákazníci Ferrari).

Výkonný ředitel Alpine Marcin Budkowski vysvětlil, že tým byl na začátku roku nucen použít více výfuků, než se očekávalo, kvůli obavám o spolehlivost.

„Na začátku roku jsme měli problém, který znamenal, že jsme omezili množství kilometrů na výfuk, abychom se vyhnuli poruše během závodu,“ řekl Budkowski, kterého cituje Motorsport.com.

„Na začátku roku jsme nasadili několik výfuků, abychom omezili riziko. Věříme, že jsme tento problém vyřešili díky specifikaci výfuku, kterou jsme nasadili v průběhu sezony.“

Budkowski uvedl, že nyní je to o efektivní práci s tím, co má tým k dispozici. Může například nasadit starší výfuky do pátečních tréninků apod.

„Zaklepu na dřevo, ale neočekáváme, že bychom v této sezóně dostali nějaké penalizace. Ale je zřejmé, že vzhledem k tomu, že jsme jich na začátku sezony použili o něco více, než bychom si přáli, jsme vystaveni riziku.“