Jezdci ze seriálu IndyCar Palou a Herta přiznávají, že jejich šance na přestup do F1 klesají

Piloti ze zámořského seriálu IndyCar Alex Palou Colton Herta byli v minulosti několikrát spojováni s možností na přestup do formule 1.

Dvojnásobný vítěz zámořského šampionátu Palou byl ještě v nedávné minulosti provázán s McLarenem. Dokonce byl i jeho rezervním jezdcem, ale nakonec se s britským týmem rozešel a nyní 26letý závodník přiznává, že již o F1 neusiluje.

„Zkusil jsem to, ale nevyšlo to. Je to ale OK,“ řekl Palou zámořským novinářům během mediálního dne seriálu IndyCar, ve kterém hájí barvy stáje Chip Ganassi Racing.

„Pokud to půjde, budeme se snažit vyhrát co nejvíce titulů (v IndyCar, pozn. red.) a závodů Indy 500,“ dodal Španěl.

Že se šance na přestup do F1 tenčí, si uvědomuje i jeho o tři roky mladší soupeř ze šampionátu IndyCar Colton Herta.

Ten měl k sedačce v F1 velmi blízko před loňskou sezonou, kdy ho chtěl Red Bull umístit do jednoho z monopostů své sesterské stáje AlphaTauri.

Vše ale ztroskotalo na tom, že mladý Američan neměl dostatek bodů pro zisk tzv. superlicence, která je pro účast v F1 nezbytná.

Další šancí by pro něj mohl být vstup stáje Michaela Andrettiho do F1, který však ještě nebyl potvrzen. Navíc stále v případě Herty platí, že dosud nemá nárok na superlicenci.

„Je to hodně o načasování,“ uvedl k možnému přestupu Herta.

„Jsem asi v nejpozdějším věku, kdy bych mohl do F1 vstoupit, tedy vyjma angažmá u týmu Andretti (Herta pro něj v IndyCar závodí již nyní, pozn. red.). Z jeho strany nemám nic, co bych mohl sdělit. Cílem týmu je dostat se do F1. Pokud se tak stane, budeme muset počkat, kde se budu nacházet. Teď je pro mě opravdu hlavním cílem IndyCar a uvidíme, kam se to posune,“ uzavřel závodník, který v IndyCar dokázal vyhrát závod již v 18 letech.