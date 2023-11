Jezdci Williamsu v Abú Dhabí body nezáskali. Britský tým přesto udržel sedmou příčku v PK

V závěrečné fázi sezony měl britský tým Williams jediný cíl – uhájit sedmou příčku v hodnocení týmů. A i když tradiční stáji poslední závod sezony příliš nevyšel, dotírající AlphaTauri její náskok v Abú Dhabí stáhnout nedokázala. Italská stáj nakonec za celý rok získala 25 bodů, což je o tři body méně než má na svém kontě Williams.

„Můj závod byl OK, když jsem po špatném startu ve druhém a třetím stintu něco stáhl,“ uvedl v tiskovém prohlášení Alexander Albon, jenž proťal šachovnicový praporek na 14. místě.

„Bohužel, Júki (Cunoda, pilot AlphaTauri) byl příliš rychlý na to, abychom ho mohli ohrozit. Nicméně na sedmé místo v šampionátu konstruktérů jsme se dostali díky tvrdé celoroční práci. Gratuluji celému týmu, včetně všech lidí na trati i v továrně. Při pohledu na pokrok, kterého jsme dosáhli, je to velký úspěch. Jsem také velmi hrdý na své výkony. Řekl bych, že to byl můj nejsilnější rok ve Formuli 1,“ dodal Albon.

Sargeant uzavřel sezonu 16. místem

Nováček Logan Sargeant svoji první sezonu ve formuli 1 završil ziskem 16. místa ve Velké ceně Abú Dhabí.

„Nejprve bych chtěl pogratulovat týmu k zisku sedmého místa v pořadí konstruktérů. Všichni po celý rok neuvěřitelně tvrdě pracovali, aby si tento úspěch zasloužili,“ nechal se slyšet Sargeant.

„Z osobního hlediska to byl pro mě další dobrý víkend. Během mé nováčkovské sezony byly těžké i dobré časy. Ve druhé polovině sezony jsem ale našel momentum,“ uzavřel Američan.