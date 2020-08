Jezdci Williamsu jsou po prodeji týmu pozitivní

„Mluvil jsem dnes ráno s Matthewem Savageem, který je předsedou společnosti,“ řekl ve Spa Russell. „V tuto chvíli si dělají přehled toho, jaké změny je třeba provést, kdo bude tvořit management společnosti.“

„Celkově je to velmi pozitivní zpráva pro Williams, pro každého, kdo pracuje pro tým a pro nás oba jako jezdce.“

„Bylo tady určité období nervozity a jsem velmi rád, že se tým bude stabilně posouvat kupředu a má za sebou skvělou společnost, která pomůže Williamsu se vrátit tam, kam patří, což je rozhodně výše na startovním roštu.“

„Rodina Williamsů byla obrovskou součástí F1. Myslím, že nejdůležitější věcí při této změně vlastnictví je jméno a v tomto ohledu to bude pokračovat, což je samozřejmě velmi důležité. Neprodali by tým někomu, komu nevěří, že by byl prospěšný pro posun týmu vpřed.“

Podle Russella by týmu mohly pomoci změny, které mají přijít v příštím a zejména v přespříštím roce.

„Za prvé, F1 je neuvěřitelně složitý sport. Historicky platí, že se věci nemění velmi rychle. Myslím, že rok 2022 je skvělou novou příležitostí pro všechny týmy začít od nového základu.“

Podobně to vidí také Russellův týmový kolega Nicholas Latifi. „Celkově si myslím, že je to pro Williams velmi pozitivní krok. Je zajištěna budoucnost a stabilita týmu, což je nejdůležitější věc.“

„V příštích dnech, týdnech, měsících budou všechno vyhodnocovat, jako každá společnost, když získá novou firmu. Celkově si myslím, že to může být jen pozitivní.“