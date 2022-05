Jezdci v šoku, tým sčítá škody. Schumacher letos už podruhé rozpůlil svůj haas

Schumacher ve Velké ceně Monaka tvrdě boural. Jeho haas se rozpůlil a na trati byly kvůli opravě bariér vyvěšeny červené vlajky.

Pierre Gasly uvedl, že to vypadalo „špatně“ a že se o Schumachera bál, takže vyvěšení červené vlajky bylo správné rozhodnutí.

„Když jsem viděl převodovku úplně mimo, byl to docela šok,“ řekl Gasly. „Vyvěšení červené vlajky jim to chvíli trvalo, ale bylo to správné. Trochu mě překvapilo, že jsme měli VSC a ne hned safety car. Ale musím si ten závod projít, byl docela dlouhý, stalo se toho docela dost.“

„Nemyslím si, že je to problém auta, ale toho, jak silně narazíte,“ řekl Alonso.

„Tahle auta jsou velice těžká, více než 800 kg, takže setrvačnost, se kterou narazíte do zdi, je mnohem větší než v minulosti. Jak jsem řekl, asi jsme se z dneška také něco naučili.“

U Haasu to přitom není poprvé, co se jeho vůz rozpůlil. Viděli jsme to například v Bahrajnu 2020 po obrovské nehodě Grosjeana. Samotný monokok skončil v bariéře a začal hořet.



Grosjeanova nehoda v Bahrajnu 2020. Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Problémy s penězi?

Budoucnost Schumachera u Haasu se nejistá. Vloni jezdil s nejhorším vozem a poměrně stabilně porážel Mazepona, což byl jeho jediný možný soupeř.

Letos je ale v týmu Magnussen, který dokázal třikrát bodovat a získat 15 bodů. A body Haas potřebuje jako sůl. Za sebou má Aston Martin se sedmi body a Willams se třemi. Díky Magnussenově bodovému přídělu z Bahrajnu ale neztrácí mnoho ani na sedmou AlphaTauri (jen dva body).

Schumacher zatím na body čeká. Jeho nejlepším umístěním je 11. místo ze zmíněného Bahrajnu. Poté byl ale nejlépe 13. v Austrálii.

Kromě bodů jde ovšem také o peníze. Každá nehoda něco stojí. Velká nehoda, kdy je vůz zničený, stojí samozřejmě ještě mnohem více.

Schumacher měl podobnou masivní nehodu už v kvalifikaci v Džiddě – tehdy vůz také skončil na dvě poloviny.



Nehoda v kvalifikaci v Džiddě. Foto: Getty Images / Clive Mason

V případě Haasu asi nebude ve hře dosažení rozpočtového stropu ale spíše prázdné týmové prasátko. Situaci neulehčuje odchod nebo spíše vyhazov Uralkali na začátku sezóny. Tým přišel o velkého sponzora a je otázkou, zda nebude muset ještě nějaké peníze vracet.

Přestože je oficiální verze jiná než nedostatek peněz, Haas je jediným týmem, který zatím nevylepšil svůj letošní monopost – stane se tak snad až v nejbližších závodech.