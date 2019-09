Jezdci v Monze kritizují pneumatiky do mokra a přechodných podmínek. Podle Pirelli je vše v pořádku

Max Verstappen už v týmovém rádiu řekl, že pneumatiky jsou velmi tvrdé. Po trénincích mluvili podobně také ostatní.

„Jo, nebylo to skvělé,“ řekl Lance Stroll pro Motorsport.com. „Rozhodně tam nebylo moc přilnavosti. V prvním tréninku to bylo s letošními pneumatikami do mokra docela kluzké.“

„Nejsem si jistý, co Pirelli dělá, ale vzpomínám si, že v roce 2017 to bylo rozhodně mnohem lepší. Letos to bylo trochu šokující.“

Podobně mluví také Sergio Pérez, který v prvním tréninku boural. „Neexistuje na nich žádná přilnavost, nikdy se nezahřejí.“

„Zahřívání pneumatik bylo dnes velmi, velmi těžké, a pak bylo těžké najít jakýkoliv grip.“

Stejný názor má také Nico Hülkenberg, podle kterého jsou pneumatiky příliš tvrdé. „Jistě, že s nízkým přítlakem je to velmi složité. Na trati byly dvě nebo tři zatáčky, kde jste prostě necítili žádnou přilnavost. Pak je snadné ztratit kontrolu nad autem. Musel jsem dnes být opatrný a obezřetný.“

Pirelli nesouhlasí

Mario Isola však s kritikou jezdců nesouhlasí. Podle Pirelli může za vše charakteristika okruhu – přesněji aerodynamických balíčků týmů.

„Přijíždějí ze Spa, kde měli úplně jinou úroveň přítlaku,“ řekl. „Jsou zvyklí na úroveň přilnavosti, která je mnohem vyšší, než jakou mají v Monze.“

„V prvním tréninku začínali na mokré trati s mnohem menším přítlakem. Je jasné, že úroveň přilnavosti je mnohem, mnohem nižší.“

„Podle mého názoru fungovaly pneumatiky do přechodných podmínek dobře. Vím, že někteří jezdci říkali, že cítili, že pneumatiky do přechodných podmínek jsou dost tvrdé. Ve srovnání s minulým rokem jde o novou směs. V loňském roce jsme měli dvě různé směsi – jednu měkčí než druhou.“

„Směs, kterou máme tento rok, byla vyvinuta tak, aby měla širší pracovní rozsah a pracovala lépe v chladnějších podmínkách jako dnes.“

„Pneumatika je podobná měkké v loňském roce. Tvrdost je stejná nebo nižší.“

Foto: Getty Images / Lars Baron