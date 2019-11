Jezdci v Austinu kritizuji „nepřijatelné“ hrboly. Hamiltona rozbolela hlava

Jezdci se shodují, že hrboly jsou velkým problém, který se zřejmě do neděle nepodaří vyřešit. Problematické hrboly jsou na několika místech – včetně stoupání do první zatáčky. Viděli jsme několik výletů mimo trať nebo hodin. Hrboly navíc mohou způsobit i technické problémy. Týkalo se to například Leclerca, který měl v prvním tréninku problém s pedálem.

„Někdo se může o tyto hrboly zranit a viděli jste, jak někteří jezdci ve vysoké rychlosti vyletěli z tratě a to je způsobeno hrboly,“ řekl Sergio Pérez pro Motorsport.com. „Myslím, že je to naprosto nepřijatelné.“

Podobně to vidí také Verstappen. „Musíte být opatrní,“ řekl pilot Red Bullu. „Pokud půjdete trochu mimo závodní stopu a budete chtít někoho dostat na brzdách, tak se trochu obávám, že si poraníte záda nebo něco jiného.“

„Je to něco, na co se musíme samozřejmě podívat. Nevadí mi hrboly na městském okruhu, patří to k tomu, ale tyhle jsou fakt drsné.“

Podle Verstappena to v určitých místech vypadá skoro jako rampa. „Kola se tam dostávají do vzduchu. To samozřejmě není to, co chcete. Podíváme se na to.“

„Myslím, že existují dva nebo tři velké hrboly, které opravdu rozruší auto, a to není dobré ani pro motor,“ řekl Lance Stroll.

„Musí to pro příští rok vyřešit, ale nemyslím si, že pro letošní rok existuje řešení. Do budoucna musí odstranit dva nebo tři hrboly.“

Podle Kanaďana se okruh teď hodí spíše pro rallycros.

Hamiltona z toho bolela hlava

Podle Hamiltona se situace ve druhém tréninku po změnách nastavení trochu zlepšila. „Je to ta nejhrbolatější dráha, na které jsem kdy byl. Bolela mě hlava. Abychom si rozuměli, když mluvíme o hrbolatých tratích, tak hrboly nejsou tak špatné. Přidává to určité vlastnosti okruhu. Nejsem fanouškem hladkých tratí. Ale tohle jsou masivní hrboly. Pro nás je problém, že nemáme příliš mnoho odpružení.“

Podle Hamiltona se rány přenášejí rovnou „do zadku a zad“. „Po prvním tréninku jsem měl obrovské bolesti hlavy. Musel jsem si jít lehnout, necítil jsem se skvěle.“

Foto: Getty Images / Charles Coates