Jezdci si musí dávat pozor. Nové podlahy se v Imole nebudou kamarádit s obrubníky

Po změně pravidel generují podlahy vozů větší množství přítlaku. Vozy jezdí s nižší světlou výškou (pokud ji tým nemusí zvýšit kvůli poskakování) a podlaha není poprvé od 80. let plochá.

Jezdci si tak budou muset dávat pozor na obrubníky. Katovat je se vyplatí v čase na kolo, ale poškození podlahy může přijít draho – jak z hlediska ztraceného času na kolo, tak z hlediska doby výměny ale také kvůli nižšímu počtu náhradních dílů.

„Když se podíváte na začátek loňského závodu, kdy Lewis Hamilton musel v první zatáčce přejet obrubníky, aby se vyhnul srážce s Maxem Verstappenem, tak v případě vozu 2022 by mu to ošklivě zničilo podlahu,“ řekl jeden z inženýrů pro Motorsport.com.

Šéf traťového inženýrství Alfy Romeo Xevi Pujolar souhlasil s tím, že jezdci budou muset být opatrní, pokud jde o přístup k obrubníkům.

„Určitě to bereme v úvahu. Může to být omezující faktor. Vzhledem k tomu, jak musíte nastavit vůz a kolik tratě využijete, musíte být v některých částech opravdu opatrní. Mohlo by to mít vliv na víkend.“

Jezdec Haasu Kevin Magnussen si nebyl jistý, jak moc se bude potřebný přístup lišit, ale doufal, že ho tým nebude omezovat.

„Vozy jsou nižší a také tužší, takže jízda po obrubnících je o něco těžší, než tomu bylo u starých vozů. Uvidíme, doufám, že bez ohledu na to, jaké problémy tyto nové vozy mají, můžeme být stále konkurenceschopní, pokud jde o jízdu po obrubnících. Opět si myslím, že naše auto je všestranně velmi silné, takže by to mělo být v pořádku.“

Podlaha 2021 versus 2022

Pohled zespodu na podlahy monopostů z roku 2022 (vlevo) a 2021 (vpravo)

1: Venturiho tunely

2: difuzor

3: referenční rovina

4: schodová rovina

5: kluzná deska

6: generátory víření