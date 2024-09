Jezdci se ve sporu Verstappena s FIA postavili za úřadujícího šampiona. Situaci chtějí nejprve řešit interně

Jedním z témat uplynulé Velké ceny Singapuru byl i nový spor mezi Mezinárodní automobilovou federací (FIA) a Maxem Verstappenem.

Pilot Red Bullu během čtvrteční tiskové konference prohlásil, že byl jeho vůz v Baku po změnách v kvalifikaci „v prd***“ (Nizozemec konkrétně použil anglické slovo, které začíná na písmeno ‚F').

To se představitelům FIA nelíbilo, a proto udělili úřadujícímu šampionovi trest v podobě odvedení neblíže specifikované veřejně prospěšné činnosti.

Verstappenova reakce na sebe následně nenechala dlouho čekat: na oficiálních tiskových konferencích FIA po kvalifikaci i po závodě odpovídal na dotazy co nejvíce stroze a následně pozval novináře na „soukromý brifínk“, který se v obou případech konal vždy mimo prostory Mezinárodní automobilové federace.

Když byl následně Verstappen dotázán, zda svoji situaci řešil s ostatními jezdci a jestli mu vyjádřili podporu, podle Autosportu odpověděl takto:

„Ano. Když jsem rozhodnutí (o trestu, pozn. red.) napsal do našeho GPDA (Asociace jezdců Grand Prix) chatu, všichni se smáli. Divili se, co to k čertu je...Zkrátka velmi hloupý trest.“

S tím, že je udělování podobných trestů za použití vulgárních výrazů přehnané, souhlasí i jeden z šéfů Asociace jezdců Grand Prix Alexander Wurz.

„Kolik doživotních veřejně prospěšných prací by si musel odsedět Guenther Steiner za použití slova na F?“ podivil se Wurz v rozhovoru pro web Formel1.de.

„Steiner je oslavován za to, že používá slovo na F... Netflix to vysílá po celém světě a není v tom žádný problém. Jako předseda GPDA musím oficiálně říct, že to samozřejmě projednáme interně. Jakmile dosáhneme konsenzu, pak zvážíme, zda a jakou formou budeme mluvit s FIA a jejím prezidentem,“ uvedl dále bývalý rakouský pilot F1.

„Myslím, že jezdcům musí být umožněno se do jisté míry autenticky vyjádřit. Samozřejmě by to nemělo být osobně urážlivé a nemělo by to být ani diskriminační. V tomto ohledu ušli všichni dlouhou cestu. Pro mě osobně je tento trest příliš přísný,“ dodal.