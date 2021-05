Jezdci se v názoru na upravenou 10. zatáčku neshodnou

„Je to rozhodně jiné,“ řekl Valtteri Bottas. „Z hlediska závodění to nebude velký rozdíl. Dobré je, že ve výjezdu je několik různých stop, kterými se můžete vydat, takže se můžete tak trochu dostat ze špinavého vzduchu auta před vámi, což u staré desáté zatáčky nešlo. Z hlediska předjíždění by to mohlo být trochu složitější.“

„Dávám přednost staré desítce,“ řekl Lando Norris. „Nevím, jaká je pro závodění. Je stále záludná, je to menší brzdná zóna. Upřímně řečeno, nelíbí se mi tam jezdit, ale není to moje volba. Je to tak, jak to je.“

„Je to o něco rychlejší, o něco příjemnější. Ale pro předjíždění je to podle mě horší,“ uvedl Max Verstappen.

„Zatáčka se mi líbí. Ve srovnání s předchozí je mnohem lepší,“ řekl Antonio Giovinazzi. „Předjíždění bude stále obtížné, ale z hlediska jízdy je to podle mě lepší.“

„Je to jeden z těch asfaltů, který má skutečně vysokou přilnavost, ale musí být trochu pogumovaný,“ řekl Daniel Ricciardo. „Je stále trochu kluzká, ale přilnavost se zvýšila, takže v sobotu už to bude docela dobré.“

„Ale je to takové divné. Člověk má určitý asfalt a pak se dostane do desítky a je to jiné. V podstatě se mi ta zatáčka líbí. Je to každopádně jiné ve srovnání s tím, co jsme měli.“

„Myslím, že je to mnohem, mnohem rychlejší,“ řekl Lewis Hamilton. „Závod ještě nebyl, takže vám nemůžu říct, jestli to bude pro závodění lepší, nebo ne.“