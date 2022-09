Jezdci se obávají hrbolatého okruhu v Singapuru

Letošní monoposty formule 1 se budou při jízdě přes hrboly a obrubníky na městské trati Marina Bay během Velké ceny Singapuru chovat jako motokáry, předpovídá Esteban Ocon z týmu Alpine.

Foto: Getty Images / Will Taylor-Medhurst

Vozy postavené na nových technických pravidlech se ukázaly být podobně nestabilní už na některých předchozích městských okruzích, na které letos F1 zavítala, jako v Montrealu nebo Baku.

Do Singapuru se F1 vrací poprvé od roku 2019.

„Bude to velmi hrbolaté. Pro nás to bude výzva, velmi fyzicky náročné. Miluji Singapur, ale trať samotná není moje oblíbená. Na obrubnících jsou jako motokáry, bude to velmi zrádné,“ předpovídá Ocon.

„Nebude to žádná legrace, ale jsme připraveni na výzvu. A myslím, že to bude také zajímavé z toho pohledu, kdo co zvolí, pokud jde o nastavení. Jestli nastavíte auto, aby se dobře řídilo, nebo aby mělo přilnavost.

„Myslím, že Kanada byla hodně špatná. Bude to jedna z těch horších tratí. Vždy to tak je, není to žádná novinka,“ dodává Francouz.

U Mercedesu naopak věří, že městská trať v Singapuru by jejich monopostu W13 mohla sedět více než předchozí okruhy. Hrbolatý povrch by ale podle George Russella mohl být problém.

„Na papíře by měl Singapur našemu vozu vyhovovat. Když se ale ohlédneme za městskými okruhy v Monaku a Ázerbájdžánu, tak si naše auto na hrbolech nevedlo úplně dobře,“ hodnotí Russell.

„Takže si nejsme moc jistí, jak to dopadne. Musíme ale dál tlačit, zlepšovat auto a jsem rád, že máme jasný směr, kterým se teď musíme vydat.“

Technický ředitel Mercedesu Mike Elliott souhlasí, že Singapur by měl jejich vozu vyhovovat.

„Myslím, že když se podíváte zpět na poznatky, které jsme během sezóny nasbírali, tak Singapur bude podobný tomu, co jsme viděli v Budapešti a Zandvoortu,“ řekl.

„Je to hrbolatý okruh, který přinese své výzvy, ale z povahy zatáček si myslíme, že by to mohlo být pro naše auto o něco lepší. Snad tedy dosáhneme dobrého výsledku.

„Jako obvykle se toho během tréninků pokusíme co nejvíce naučit a doufejme, že to o víkendu proměníme v dobrý výsledek.“