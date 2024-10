Jezdci se neshodnou v názoru na zrušení bodu za nejrychlejší kolo závodu

F1 se v roce 2019 po dlouhých 60 letech vrátila k udělování bodu za nejrychlejší kolo závodu. Nyní to po 6 sezónách zruší.

„Vždy jsem byl toho názoru, že to nebylo potřeba, hlavně kvůli způsobu, jakým se toho dosahuje,“ řekl Carlos Sainz, kterého cituje Motorsport.com. „V současné době ten bod získává ten, kdo má jedno kolo před koncem závodu volný pitstop, takže to neukazuje, kdo je v závodě nejrychlejší a zasloužil by si bod za to, že je nejrychlejší.“

„Většinou je to bod, který získá ten, kdo má náhodou nebo díky štěstí nebo situaci v závodě volnou zastávku v boxech.“

George Russell se Sainzem souhlasil. „Vždy jsem si myslel, že bod za nejrychlejší kolo je trochu zbytečný, protože to vždy byl jezdec, který měl těžký závod a zajel do boxů, nasadil nové pneumatiky a vyjel z boxů.“

Opačný názor má Sergio Pérez. „Moc s tím nesouhlasím,“ řekl Pérez. „Byly závody, zejména když je šampionát mezi týmy a jezdci dost těsný, kde to mohlo opravdu rozhodnout. Bavíme se o 24 bodech za sezónu.“

„Nevím, proč se to změnilo, prostě mi to přišlo docela dobré. Když do toho jdete, je to docela velký tlak na mechaniky, aby provedli dobrou zastávku a vy jste zajeli potřebné kolo. Nemyslím si, že to byl nejlepší tah.“

Na otázku, zda mají bonusové body v F1 ještě budoucnost, například odměňováním jezdce na pole position, reagoval Sainz pozitivněji.

„Ano, souhlasím. Pole position je něco, čemu se přinejmenším ve formuli 1 přikládá velká váha,“ řekl. „A samozřejmě jako jezdci jsme v kvalifikaci rádi, když jsme nejrychlejší, protože to ukazuje, že jste možná zajeli nejčistší kolo, možná jste více riskovali... dali jste do toho všechno, abyste mohli zajet pole position.“

„V poli, kde všechny pole position získá jen jedno auto, to nedává takový smysl. Ale v ideálním scénáři těsného pole si myslím, že by to mohlo mít větší smysl než nejrychlejší kolo závodu.“