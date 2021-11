Jezdci řešili incident z Brazílie. Rozhodnutí budou s různými stewardy různá

Při souboji v Brazílii se oba jezdci dostali mimo trať. Mercedes později podal žádost o přezkoumání rozhodnutí. Stewardi ho ale zamítli.

O situaci se diskutovalo také na setkání jezdců. Ti chtějí vědět, jak bude FIA podobné incidenty řešit.

„Není to jasné,“ řekl Hamilton. „Řekli, že s různými stewardy to bude různé.“

„Mně se to nelíbí. Diskutujeme o těchto věcech, ale nemusíme s tím jít do médií,“ reagoval Verstappen.

„Nevím, co k tomu říct, raději bych mluvil s lidmi, kteří to mají na starost, a prostě s nimi diskutoval o budoucích věcech obecně, ne jen o incidentu nebo o něčem podobném.“

Bottas řekl, že by „bylo trochu divné“, kdyby stewardi v budoucnu řešili podobné případy jinak.

Podle Hamiltona většina jezdců přítomných na schůzce požadovala vysvětlení ohledně řešení incidentu v Brazílii.

„Každý jezdec, myslím, že kromě Maxe, žádal o vyjasnění, ale nebylo to příliš jasné. Stále není jasné, co jsou limity trati. Při předjíždění už to zjevně není bílá čára.“

„Pojďme do toho. Žádáme jen o konzistenci, takže pokud to bude stejné jako v minulém závodě, tak by to mělo být v těchto scénářích stejné pro nás všechny a je to v pořádku.“

„Každý je jiný a každý má svůj vlastní způsob závodění a bránění a předjíždění,“ řekl Verstappen. „A samozřejmě je to velmi těžké i pro FIA, aby všechno bylo na stejné úrovni. Oni samozřejmě rozhodují, ale každý jezdec má jiný názor.“