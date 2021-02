Jezdci Red Bullu si pochvalují první kilometry s RB16B

V úterý si trať v Silverstonu užíval jen Sergio Pérez, který usedl do vozu RB15 z roku 2019. Ve středu v něm pár kol odjel Max Verstappen a také Alexander Albon, který bude letos u týmu působit v roli rezervního a testovacího jezdce.

Následně si jezdci vyzkoušeli letošní vůz RB16B, se kterým ale mohli odjet podle pravidel jen 100 km, což je asi 20 kol.

Red Bull uveřejnil fotografie a videa, na kterých je ale jen dva roky starý vůz.

„Řízení nového vozu je vždy speciální – pro jezdce i pro tým,“ řekl Sergio Pérez.

„Během zimy velmi tvrdě pracovali, takže je to docela emotivní den, když můžete vyjet s autem poprvé na trať.“

„Myslím, že existuje velký potenciál. Podmínky nebyly skvělé, ale bylo příjemné auto cítit. Je to docela vzrušující. Začátkem tohoto týdne jsem jezdil v RB15, ale dnes jsem cítil krok v celkové přilnavosti a při nejvyšší rychlosti.“

„Začal jsem s RB15, abych se po zimní přestávce dostal trochu do formy, a pak jsem skočil do RB16B,“ řekl Verstappen.

„Dny jako dnešek jsou o tom, abychom se s vozem a novou pohonnou jednotkou cítili pohodlně, snažili se, aby vše fungovalo hladce a abychom byli dobře připraveni, než odjedeme testovat do Bahrajnu. Vždy je dobré vrátit se zpět do vozu formule 1 a je to skvělý pocit, kdy poprvé vyjedete z boxů.“

„Je vždy skvělé vidět nové auto poprvé na trati a vidět, jak jezdci odjedou prvních pár kol,“ řekl Christian Horner. „Dnes jde hlavně o to, zajistit, aby všechny základní funkce fungovaly dobře, než se vše sbalí a odešle do Bahrajnu. V tomto ohledu to byl dnes úspěch. Bylo také dobré mít tady Alexe, který řídil RB15 spolu s Maxem. Je důležité, aby Alex zůstal ve formě, protože bude hrát zásadní roli ve vývoji RB16B.“