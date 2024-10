Jezdci Red Bullu odmítají, že by tým dělal něco nelegálního

Před závodem v Austinu se objevila informace, že se týmy dotazují na řešení jednoho z konkurentů. Obávají se, že by mohl v režimu parc fermé mezi kvalifikací a závodem měnit nastavení, což by bylo legální.

FIA ale uvedla, že nenašla žádné důkazy ohledně porušení pravidel.

Ve čtvrtek vyšlo najevo, že zmíněným týmem je Red Bull. Na situaci byli na tiskové konferenci FIA dotazováni jezdci Red Bullu.

„Ne, nic jsme nedělali a nikdy jsme o tom nemluvili,“ řekl Pérez.

Mexičan uvedl, že například vloni právě v Austinu nakonec jel Red Bull s velkou světlou výšku, kterou už po kvalifikaci (a tehdy se jela už v pátek) nemohli změnit

„Bylo to úplně mimo, protože jsme se obávali, že by se nám mohlo stát něco podobného, jako se stalo Mercedesu a Ferrari (diskvalifikace kvůli opotřebení desky). Věděl jsem, že existuje (mechanismus), ale nebyl nám k dispozici.“

„Vždyť je to open-source, ne? Každý se na to může podívat,“ reagoval na dotazy Max Verstappen.

„Pro nás to byl prostě jednoduchý nástroj, když byly díly sundány, tak se to dalo snadno upravit. Ale jakmile je celé auto sestavené dohromady, nedostanete se k němu.“

Schémata open-source dílů musí týmy nahrát do systému a sdílet. Právě tímto způsobem soupeři možný trik Red Bull odhalily a obrátily se na FIA.

„Když jsem si to přečetl, myslel jsem si, že to dělají jiné týmy, a pak jsem zjistil, že se to týká našeho týmu, a to jsme se o tom na briefingu ani nezmínili.“