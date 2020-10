Jezdci Racing Pointu měli kolize se soupeři. Pérez předvedl stíhací jízdu

Pérez startoval pátý. Poradil si s Charlesem Leclercem a ve čtvrté zatáčce chtěl zaútočit na třetího Maxe Verstappena. Mezi jezdci ale došlo ke kontaktu a Pérezův monopost skončil v hodinách. Mexičan se propadl na konec pole.

„Bylo to hektické první kolo a viděl jsem, že Mercedes má v zahřívacím kole problémy. Věděl jsem, že tam budu mít příležitost,“ řekl po závodě Pérez pro Sky Sports F1.

„Viděl jsem, jak Valtteri (Bottas) vytlačil Maxe ven, on se pak na trať vrátil příliš agresivně a způsobil kolizi,“ popsal incident Pérez. Sportovní komisaři však z nehody nevinili a nepotrestali žádného z pilotů.

„Viděl jsem příležitost a nechal jsem Maxovi dostatek prostoru. V prvním kole to ale bylo velmi obtížné. Všichni měli problémy s pneumatikami. Střetli jsme se na konci zatáčky. Pak to bylo ještě horší, protože jsem dostal defekt a musel jsem v prvním kole do boxů,“ dodal.

Zbytek závodu se tak pro Péreze změnil ve stíhací jízdu, kterou dotáhl na sedmé místo.

„Pak jsme odjeli dobrý stint na střední sadě, která nás dostala zpět za čelo závodu, ale poslední stint na měkké sadě byl obtížný. Zřejmě nám chyběla úplná znalost měkké sady, protože tréninky byly přerušeny. V posledním stintu jsme nebyli schopni ubránit se drolení, takže (Pierre) Gasly a (Carlos) Sainz Jr. se přede mě dostali.“

Stroll kolidoval s Norrisem

Strollův závod nejvíce poznamenal střet s Landem Norrisem, po kterém sice oba v závodě pokračovali, ale Kanaďan musel následně s poškozeným vozem odstoupit.

„Je škoda, že jsme museli ze závodu odstoupit, protože naše rychlost byla dobrá a v prvním stintu jsme si polepšili, abychom mohli útočit na dobré body. Ten střet s Landem (Norrisem) byl nepříjemný. Čekal jsem, jestli půjde doleva nebo doprava, ale on zůstal v první zatáčce uprostřed dráhy,“ řekl Stroll.

„Já tak měl jen zlomek sekundy na to rozhodnout se, co udělat, a rozhodl jsem se jet vnějškem. Trochu jsem najel na obrubník. Když jsem zatočil, cítil jsem, že jsem vpředu, ale nebyl tam prostor pro dva vozy. Po kolizi byl vůz poškozen a nebylo možné pokračovat, tak jsme odstoupili.“