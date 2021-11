Jezdci poznávají okruh Losail: jedna DRS, fyzicky náročný a limity tratě

Zatímco jezdci MotoGP znají Losail jako své boty, pro jejich kolegy z F1 to bude premiéra. Na okruhu závodili jen Sergio Pérez a Nikita Mazepin v rámci juniorských sérií GP2 Asia, respektive MRF Challenge. Je to už ale nějaký ten pátek, takže ze svých zkušeností příliš těžit nebudou.

Ostatní jezdci viděli okruh zatím jen na simulátoru a dnes také při obchůzce.

Katar je sice jednou z náhradních „covidových“ destinací, ale zůstane i v budoucnu. V příštím roce si dá přestávku kvůli MS ve fotbale, ale v roce 2023 bude zpět – i když zatím není jisté, zda se pojede znovu na současném okruhu, nebo vznikne nový.

„Je to docela rychlá trať,“ řekl Lando Norris na dotaz Autosportu. „Není tu mnoho velkých brzdných zón nebo něčeho podobného, takže to asi bude docela fyzicky náročné.“

„Nevím, jak bude vypadat závodění, zatím nemám představu. Ale podle toho, jak to vypadá, je to docela zábavná trať.“

„Bude to hodně rychlá trať,“ řekl Pierre Gasly. „Je těžké ji srovnávat s jakoukoli jinou tratí, na které jsme byli, takže to bude výzva. Když jsem na ní jezdil v simulátoru, tak po jízdní stránce se zdála být opravdu vzrušující. Z hlediska závodění je tu poměrně vysoká rychlost a spousta dlouhých zatáček, zatáček s velkým náklonem, takže by mohlo být obtížné sledovat jiný vůz, ale uvidíme.“

„Bude to asi dost fyzicky náročné z hlediska přetížení a minimální rychlost v zatáčkách je dost vysoká.“

Pérez přiznává, že si z návštěvy Losailu v roce 2009 pamatuje jen málo, ale vyzkoušel si okruh v simulátoru Red Bullu. Doufá, že Mercedes bude mít menší výhodu na rovinkách, než tomu bylo v Brazílii.

„Uvidíme, čeho budeme v Kataru schopni,“ řekl Mexičan. „Myslím, že to bude jiná trať. Pravděpodobně tam rychlost na rovinkách není tak důležitá, takže doufejme, že budeme mnohem konkurenceschopnější.“

„Myslím, že je to trať s vysokým přítlakem, velmi rychlá. A doufejme, že hlavní rovinka nebude příliš dlouhá!“

Foto: Will Pittenger, CC BY-SA 3.0

Jezdce čeká jediná DRS. Otevřít zadní křídlo budou moci jezdci 200 metrů za poslední 16. zatáčkou. Celkově měří cílová rovinka přes kilometr. Detekční bod pak bude samozřejmě před poslední zatáčkou – konkrétně 125 metrů před ní.

Jezdci si budou muset dávat pozor na traťové limity a to hned na pěti místech – v zatáčkách 4, 12, 13, 14 a 16.