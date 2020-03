Jezdci podporují rozhodnutí zrušit závod v Austrálii

„Bohužel, je to správné rozhodnutí,“ uvedl Lewis Hamilton, který se už pár hodin před zrušením závodu podivoval, co vlastně F1 v Austrálii dělá.

„Nikdo to nechce, všichni se chceme dostat do našich aut a závodit, ale musíme být realističtí a musíme klást na první místo zdraví a bezpečnost. Realita je taková, že je to opravdu vážné, lidé umírají každý den, spousta lidí je nemocných, i když nejsou nemocní, mnoho lidí je postiženo finančně a emočně.“

„Vím, že je to zklamání, protože sport nás spojuje, když jsou časy těžké, ale je to správné rozhodnutí. Všichni jsme v tom společně, ať se vám to líbí, nebo ne. Týká se to nás všech po celém světě, našich rodiny a přátel.“

„Budeme muset počkat ještě několik dní, než se uskuteční závody,“ řekl Esteban Ocon. „Samozřejmě jsem velmi zklamaný, ale je to nejlepší rozhodnutí pro nás jezdce, týmy a fanoušky. Doufejme, že se celá situace brzy zlepší.“

„Žádný závod zde v Melbourne,“ napsal Romain Grosjean. „Připadá nám to jako velká věc, protože jsme se na ni velmi připravovali, ale ve skutečnosti je to banalita ve srovnání s výzvou, před kterou svět právě teď stojí. Zůstaňte všichni v bezpečí a pokuste se bojovat proti Covid-19, jak jen můžete.“

„Nemohu si vzpomenout, kdy jsem byl před závodním víkendem více vzrušený než nyní, ale zrušení bylo naprosto správné rozhodnutí,“ uvedl George Russell. „Bezpečnost každého musí být na prvním místě.“

„Všichni jsme se těšili na začátek sezóny 2020. Samozřejmě jsem zklamaný, ale všichni chápeme, že to bylo nakonec správné rozhodnutí. Je mi líto všech fanoušků a všech zúčastněných,“ uvedl Max Verstappen.

„Budeme muset počkat trochu déle, než se vrátíme do auta. Opravdu jsem se těšil, až se vrátím za volant, ale je to nejlepší rozhodnutí. Zdraví každého je prioritou,“ uvedl Charles Leclerc.

Zklamáni byli i další – včetně Ricciarda, pro kterého je Austrálie domácím závodem a Nicholase Latifiho, který měl debutovat.

„Je samozřejmé, že jsem byl velmi nadšený, že budu tento víkend konečně debutoval ve formuli 1, ale budu muset počkat,“ uvedl Latifi. „Bezpečnost a zdraví všech zúčastněných musí být prioritou.“

