Jezdci podporují návrat F1 do Turecka. Nováčci se těší na průlet osmou zatáčkou

V letošní koronavirem narušené sezóně formule 1 musela být zrušena řada závodů. Vedení formule 1 naopak využilo příležitosti a dalo šanci k návratu některým okruhům, které F1 v dávné i nedávné minulosti opustila.

Turecký Istanbul Park by podle nejnovějších informací měl být přidán do finální podoby letošního kalendáře. Do Turecka by se F1 vrátila po devíti letech.

V Turecku by se mělo jet v listopadu před dvěma závody v Bahrajnu (na dvou různých verzích okruhu, pozn. redakce) a finálovým závodem v Abú Dhabí v polovině prosince. Sezóna by tak čítala celkem 17 podniků.

Ze současného startovního roštu v Turecku závodili s formulí 1 Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen a Sergio Pérez. Romain Grosjean v Istanbulu závodil v GP2 a vyhrál na tamní trati závody v letech 2008 a 2011.

„Bylo by to úžasné. Myslím, že by to bylo vážně skvělé. Je to skvělá trať. Opravdu mě baví tam závodit. Osmá zatáčka je dobrá pro krk, takže si myslím, že to bude velmi rychlé,“ řekl Grosjean pro Motorsport.com.

Čtyřikrát zalomená levotočivá zatáčka číslo 8 budila pozornost už při prvním závodě F1 v roce 2005. S moderními vozy s vysokým přítlakem na ní však nikdy jezdci nejeli.

Alexander Albon z Red Bullu věří, že ji bude možné projíždět na plný plyn. „Nemyslím si, že bychom to vůbec museli zkoušet. Možná v zahřívacím kole. Bude to zábava,“ řekl Albon.

„Vypadá to opravdu dobře. Jsem nadšený. Liberty (Media, majitel F1) a formule 1 odvádí skvělou práci při výběru těchto okruhů. Nevím, jestli je to náhoda, nebo jestli je vybírají proto, že jsou jejich organizátoři otevření závodům v Mugellu, Imole a Turecku. Pojedeme na jedny z nejlepších okruhů na světě.“

V Turecku by poprvé závodil také Esteban Ocon. „Turecko je fantastický okruh. Pokud se dostane do kalendáře, bude to skvělé. Je to trať ze staré školy, sledoval jsem ji v televizi, když jsem byl mladší. Dlouhá levá naplno, bude to působivé,“ říká Francouz.

Kromě Turecka se formule 1 vrátí také do Imoly nebo na Nürburgring. Vůbec poprvé se pojedou závody F1 v italském Mugellu a portugalském Algarve.

Na Pierra Gaslyho z AlphaTauri zapůsobilo, jak dokázalo vedení F1 poskládat kalendář v sezóně, která kvůli pandemii koronaviru musela odstartovat až v červenci.

„Je to intenzivní, ale vše zatím funguje velmi dobře. Je hezké vidět některé nové tratě jako Imola, Mugello, Portimão, což jsou místa, na která bychom v normálním kalendáři nejeli, takže je podle mě dobré je vyzkoušet,“ říká Gasly.