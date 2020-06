Jezdci po konci závodu vypadají, jako by vyšli od holiče, říká Mansell

„V mé době platilo, že když jste odjeli 180 grand prix a byli stále naživu, mohli jste si pogratulovat a říct si, že jste měli skvělou kariéru,“ řekl Mansell pro Daily Mail.

Mansell zavzpomínal na smrt Gillese Villeneuva, která se ho nesmírně dotkla a nedokáže ji dodnes vymazat z paměti.

„V té době lidé pravidelně umírali a to mohlo vážně ovlivnit vaši psychiku. Gilles se se mnou spřátelil a byli jsme si blízcí. Do konce života nezapomenu na tragédii, která ho postihla v Zolderu. Byl jsem v autě vzadu a viděl jsem, jak se to všechno stalo. Viděl jsem, jak se dostal do vzduchu, jak vypadl z auta, narazil do oplocení. Projel jsem kolem a vzpomínám si, že jsem si pomyslel, že jeho šance jsou prakticky nulové. Byla to ta nejvíce šokující věc, jakou jsem kdy viděl.“

Podle Mansella hodně věcí změnila nehoda Ayrtona Senny. Na druhou stranu přišla i „sterilizace“ okruhů.

„To je hrozná chyba. Formule 1 byla neuvěřitelný sport, ve kterém jste dostali odměnu za dobrou jízdu a byli potrestáni, když jste jeli průměrně. Když jste na to neměli, nemohli jste vjet do zatáčky rychlostí 200 mil za hodinu.“

„Tehdy mělo mnoho skvělých jezdců obyčejnou nehodu a zlomilo jim to nohy nebo ruce a nemohli dál pokračovat ve své kariéře. Nyní dobří jezdci dělají ohromné chyby a nic se jim nestane. Sotva se v autě zapotí. Na konci závodu to vypadá, jako by právě vyšli od holiče.“

Podle Mansella by byl Hamilton v jeho době skvělým jezdcem, ale jednotlivé éry je podle něj velmi obtížné srovnávat.

Mansell věří, že Hamiltonův významný úspěch ve sportu je výsledkem jeho talentu, ale také jeho nesmírně úspěšného spojení s Mercedesem.

„Stejně jako Michael Schumacher, měl i on neuvěřitelnou podporu továrních týmů, aby prokázal své schopnosti. Vyhrál své první mistrovství světa s McLarenem a poté šel rovnou do týmu, kde vyhrál dalších pět. Historie si ho bude pamatovat jako jednoho z nejlepších jezdců, ne-li nejlepšího jezdce v historii naší země. Neexistuje žádný důvod, proč nemůže vyhrát sedmý nebo osmý šampionát, než odejde do důchodu.“

Za jednoho z nejlepších označuje Mansell Fangia. „Vždy říkám Fangio, protože ti, kteří jeli v té době, a myslím, že Lewis by souhlasil, byli skutečnými hrdiny. Neměli žádné bezpečnostní pásy, žádné skutečné helmy, žádné správné brýle a občas ani žádné rukavice.“

V nedávné době se spekulovalo, že by Hamilton mohl odejít do Ferrari. Scuderia nakonec potvrdila Sainze.

„Vyhrát s Ferrari je neuvěřitelný zážitek a já mám ten tým opravdu rád, ale pokud chce Lewis přepisovat historii, Mercedes je tou nejjistější volbou. Ferrari mohlo v posledních letech vyhrát šampionát, ale viděli jsme od nich příliš mnoho nešťastných chyb.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson