Jezdci okolo aféry Ferrari našlapují opatrně

FIA uzavřela dohodu s Ferrari ohledně vyšetřování loňské pohonné jednotky. Ta podle federace nebyla úplně v souladu s pravidly, ale Ferrari bylo obtížné to prokázat.

Kauza stále žije a můžeme očekávat další kroky „rozhořčené sedmičky“, což jsou všichni kromě Ferrari a zákazníků Ferrari.

Dotazům na kauzu čelili ve čtvrtek také jezdci, kteří to ale příliš komentovat nechtěli.

Lewis Hamilton řekl, že to neovlivní jeho vztah se Sebastianem Vettelem. „Respekt mezi námi v průběhu let neustále rostl a to se nemění,“ řekl Hamilton. „Myslím, že to, co se děje v pozadí mezi týmy a řídícím orgánem, je samostatný problém.“

„Pro nás sportovce, jezdce platí, že chcete jen dorazit na závody. Samozřejmě všechny týmy se svým výkonem liší, ale chcete mít pocit, že hrajete férovou hru. To je přístup, který máme a já nechci přidávat něco dalšího, protože to jen způsobí další potíže.“

Podobně mluví také Max Verstappen, který vloni poté, co FIA vydala technické směrnice a Ferrari přišlo o výhodu na rovinkách, řekl, že „to je tak, když přestanete podvádět.“ Později sice svá slova mírnil a přičítal je špatnému překladu, ale jeho názor byl celkem jasný.

„Nechám to na týmech,“ řekl Verstappen, kterého cituje Motorsport.com. „Myslím si, že pro každého je důležité mít rovné podmínky. To je to, co všichni chceme a vše, co k tomu mohu říct.“

Verstappen také reagoval na dotaz, zda důvěřuje FIA. „Myslím, že v minulosti udělali správná rozhodnutí. Pojďme se tedy podívat, s čím týmy a FIA přijdou.“

Dotazům čelil samozřejmě také Sebastian Vettel. „Pro mě je to velmi jednoduché,“ řekl jezdec Ferrari. „Samozřejmě věřím svému týmu, že bude vždy dělat správné věci v rámci pravidel.“ Vettel také řekl, že věří FIA, že dělá to nejlepší.

Foto: Getty Images / Clive Mason