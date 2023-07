Jezdci nežádají změny v Eau Rouge, říká Russell. Problémem je viditelnost za deště

Bezpečnost je ve Spa velkým tématem. Nedávno došlo na okruhu k další smrtelné nehodě.

Okruh ve Spa přivítal jezdce svým typickým deštivým počasím. Pršet má také v dalších dvou dnech.

V sérii FRECA došlo nedávno k další smrtelné nehodě, při které zemřel Dilano van 't Hoff. Nehoda navíc dala připomenout podobný incident, ke kterému došlo před čtyřmi lety ve F2 a to přímo během víkendu formule 1.

Spa ale dokáže přinášet i opačný extrém. Před dvěma lety byl závod kvůli dešti zrušen.

„Po tragickém úmrtí Dilana ve FRECA jsme s FIA v neustálém kontaktu,“ řekl ve Spa George Russell, který je ředitelem GPDA. Asociace jezdců F1 vznikla v minulosti právě kvůli posilováni bezpečnosti.

„Dvě otázky zní: Je Spa dostatečně bezpečné? A pak je to otázka podmínek a myslím si, že faktem je, že motorsport bude vždy nebezpečný, když jedete takovou rychlostí.“

„Pokud byste sestavili žebříček rizikovosti všech okruhů, určitě bude Spa jedním z rizikovějších okruhů – spolu s Džiddou a například s Monakem. Do jisté míry je tam i Suzuka.“

„Když se k tomu přidá kombinace počasí, je to velmi náročné. Je to otázka viditelnosti. Prostě nemáme vůbec žádnou viditelnost. Pokud bych to měl k něčemu přirovnat, tak si představte, že v lijáku jedete po dálnici a vypnete stěrače. Tak nějak to vypadá z kokpitu.“

„Neexistují žádná krátkodobá řešení. Osobně si myslím, že Spa je dostatečně bezpečné, ale prostě musíme najít řešení pro mokro kvůli viditelnosti.“

Russell zdůraznil, že GPDA nepožádala o budoucí změny v Eau Rouge. „Mluvili jsme o tom a myslím, že jsme všichni dospěli k závěru, že to nepotřebuje. Je zřejmé, že udělali velký pokrok s únikovou zónou, což je asi nejdůležitější věc.“

Ve čtvrtek ve Spa pršelo. Rusella se tak na tiskové konferenci zeptali, zda by bylo moudré v těchto podmínkách závodit.

„Myslím, že pro jízdu jednoho vozu F1 jsou podmínky dostatečně bezpečné a vhodné, ale když je na trati 20 vozů najednou... Kdokoliv od třetí pozice dozadu nevidí. Mluvíte o 20, 30 nebo 40 metrech. A měl jsem pocit, že podobný incident, který se stal ve FRECA, byl opravdu jen otázkou času.“

Podle Russella nastane problém, pokud někdo bourá. Ostatní pak nemají čas na reakci.

„Je jasné, že zrušení závodu není pro nikoho ideální, ale nechceme vidět další tak velký incident, jaký jsme právě viděli.“

„Jsem v této funkci jen tři roky, ale myslím si, že mezi námi jako jezdci a FIA je rozhodně větší interakce. Rozhodně chtějí slyšet naše názory, předkládat naše pohledy z kokpitu, a to nejen proto, aby se pokusili zlepšit F1, ale i celý motorsport. Myslím, že tu máme neuvěřitelnou technologii a mluvíme o budoucí technologii umělé inteligence, která může pomoci vyřešit některé z těch tragických nehod, které se stávají.“

„Ale stejně tak je třeba, aby to byly věci, které mohou proniknout do nižších formulí, které nemají všechny ty technologie, průmyslové kamery, aby mohly rychle reagovat na tyto hrozné nehody. Jak jsem řekl, vždy to bude nebezpečné, ale musíme pokračovat v rozdělané práci.“

„Faktem je, že řešení špatné viditelnosti nenajdeme pravděpodobně ještě několik let. Je to náročné, opravdu to není snadné. A trochu se bojím o juniorské kategorie. Opravdu si myslím, že F3 by neměla mít povoleno mít na trati 30 vozů najednou, a to v žádném okamžiku, ani za sucha. Mám opět pocit, že je otázkou času, kdy se i tam stane nějaký velký incident.“