Jezdci nemohou soudit nová pravidla, když ještě nejsou definitivní, reaguje FIA na obavy některých z nich

Podle šéfa FIA pro oblast monopostů Nikolase Tombazise je kritika nových pravidel ze strany závodníků předčasná.
Formuli 1 čeká v příštím roce velká revoluce. Do hry vstoupí nejen další generace monopostů, využívající tzv. aktivní aerodynamiku, ale i nové pohonné jednotky, které budou z 50 % využívat elektrické energie.
Ne všichni jsou však z plánovaných změn nadšeni a někteří piloti již vyjádřili obavy na téma toho, jak se bude s novými vozy jezdit.
Nejistota spočívá hlavně v tom, aby byla rekuperace energie, kterou budou pohonné jednotky nově využívat ve větší míře než nyní, dostatečně efektivní a nedocházelo k nenadálým výpadkům výkonu, zejména pak na rovinkách.
Pilot Williamsu Alexander Albon po jízdách na simulátoru rovněž přišel s tím, že řízení nových vozů bude hodně komplexní (s ohledem na správu energie, ale i co se využívání aktivní aerodynamiky týká) a bude vyžadovat změnu jezdeckého stylu.
Podle FIA a jejího šéfa pro oblast monopostů Nikolase Tombazise je však podobná panika zatím předčasná.
„Albon, a ani ostatní jezdci, si ještě nemohli (na simulátoru, pozn. red.) vyzkoušet vůz, který by by odpovídal finální verzi pravidel, protože ta ještě nejsou hotová,“ uvedl Nikolas Tombazis v rozhovoru pro Autosport.
„Zadruhé, pokud některé části neautomatizujete, bude to pro jezdce určitě znamenat větší zátěž. To je pravda,“ přiznal zároveň řecký inženýr.
„Součástí práce, kterou je třeba do začátku příští sezony ještě dokončit, je určení toho, kolik z těchto věcí bude probíhat na pozadí, řekněme více automaticky, a co bude muset jezdec ovládat. Nechceme přetěžovat jezdce něčím navíc, ale zároveň musí mít určitou míru volnosti, aby mohl útočit, bránit se a mít některé věci pod vlastní kontrolou,“ poznamenal Tombazis, jenž zároveň naznačil, že se v tomto ohledu bude muset najít kompromis.
Bude hrát hlavní roli chytrost?
Ať již bude finální znění nových pravidel jakékoliv, je zřejmé, že prim budou hrát ve větší míře jezdci, kteří dokáží využívat svojí mentální kapacitu nad rámec toho, co je nutné k samotnému řízení.
Zástupce FIA si však nemyslí, že by se v tomto ohledu rozpoutala nějaká revoluce.
„Myslím si, že chytří jezdci převládají již dnes. Rozdíl ve výkonu, který dnes v F1 vidíme, zčásti zahrnuje i tento faktor. A to neplatí jen teď, mentální kapacita jezdců je faktorem už posledních 20 let – viděl jsem to už na začátku mé kariéry, když jsem například pracoval se Schumacherem,“ zavzpomínal Tombazis.
„Samozřejmě měl fenomenální řidičský talent, ale velkou částí toho, co ho odlišovalo, byla schopnost myslet během závodu i na všechny ty ostatní věci. I mezi současnými jezdci jsou takoví, kteří mají trochu víc prostoru na přemýšlení o jiných věcech, zatímco jiní musí využít veškerou svou kapacitu k řízení vozu,“ dodal jeden z čelních představitelů FIA.