Jezdci nemohli používat DRS. Spadl nám server, říká F1

F1 měla na začátku závodu problém s DRS. Podle pravidel může jezdec DRS aktivovat jen v případě, že je méně než 1 sekundu za soupeřem a to ještě v určitých místech tratě (v aktivačních bodech).

Podle ředitele závodu Michaela Masiho nebylo možné dodávat nezbytný konzistentní zdroj dat do aut, aby bylo zajištěno, že systém DRS bude použit pouze ve správných aktivačních bodech na okruhu.

„Systém je provozován společně FIA a FOM,“ uvedl Masi. Dodal, že je těžké přesně předpovědět, co by se stalo, kdyby nezakázali DRS poté, co si všimli problémů se zdrojem dat.

„Okamžitým preventivním opatřením byla plošná deaktivace DRS,“ cituje Masiho RaceFans.

Datový tok byl nakonec obnoven pomoci záložního systému. Nějakou dobu ale trvalo, než si ředitelství závodu ověřilo, že vše správně funguje.

„Je to poprvé, co se to stalo. Než se někdo zeptá, tak ano, je tu záloha, ale první část spočívá v tom identifikovat, co bylo prvotním problémem. Jak všichni víme, u jakéhokoliv záložního systému dochází ke zpoždění při klikání.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson