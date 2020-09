Jezdci navrhují úpravu druhé zatáčky v Soči

Druhá zatáčka dělala jezdcům problémy. Pokud se dostali mimo trať, museli se vracet na trať podle pokynů ředitele závodu. V sobotu bylo několik jezdců po kvalifikaci vyšetřováno, v neděli dva penalizováni (Albon, Ricciardo) a Sainz při návratu boural do zdi.

„Druhá zatáčka na tomto okruhu je zaprvé jednou z nejhorších zatáček v kalendáři a zadruhé má hrozný design pro závodění,“ řekl George Russell.

„Dříve v sezóně jsem to navrhl na briefingů jezdců. M​áme prostor pro vytvoření něčeho, co bude téměř bahrajnskými zatáčkami 1 a 2, které se zalomí, což jezdcům umožní zaútočit na soupeře do první zatáčky, lépe závodit a také se vyhnete tomu, abyste si museli zkrátit trať.“

„Když jedete do 90stupňové zatáčky, která se utáhne, a jste tři nebo čtyři vedle sebe, tak je zřejmé, že budou auta vytlačena.“

Russell uvedl, že změna této zatáčky by mohla přispět k většímu počtu soubojů kolo na kolo, což je v Soči, které je považováno za jeden z okruhu náročnějších na předjíždění, potřeba.

„Obecně si myslím, že bychom mohli udělat něco lepšího,“ řekl Ricciardo. „Už jen proto, abychom umožnili větší předjíždění, možná jiný tvar zatáčky, méně krátký vrchol zatáčky.“