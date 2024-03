Jezdci Mercedesu se v Bahrajnu potýkali s přehříváním vozu

V úvodu závodu si George Russell i Lewis Hamilton polepšili, když předjeli Charlese Leclerca, respektive Fernanda Alonsa.

Postupně se však oba začali propadat, před Russella se dostal Sergio Pérez z Red Bullu a oba jezdci Ferrari. Cílem projel na pátém místě.

„Dnes to byl zvláštní den. Lewis i já jsme čelili podobným problémům. Pohonná jednotka se velmi rychle začala přehřívat, takže jsme ji museli hlídat. Byla to škoda, jelikož jsme měli velmi dobrý start,“ řekl Russell.

„Dokázal jsem se velmi rychle dostat před Leclerca na druhé místo, ale na volantu mi začaly svítit varovné kontrolky. Abychom si poradili s přehříváním, ztráceli jsme desetinu sekundy v každém kole, a bylo těžké za sebou kohokoliv udržet. Je škoda, že jsme nemohli ukázat skutečný potenciál vozu.

„Naštěstí to ale není problém, kterého bychom se museli obávat. Špatně jsme nastavili chlazení. Musíme se jen ujistit, že to příště neuděláme. Bylo to zkrátka špatné rozhodnutí, v chlazení pohonné jednotky máme dostatečnou rezervu. Nebýt problému, bojovali bychom o třetí místo.“

Hamiltonovi praskla sedačka

Těžký závod prožil také Lewis Hamilton.

„Dnes to byl těžký závod. V týmu vládne zklamání, jelikož jsme doufali v lepší večer. Byli jsme blízko řadě dalších vozů, opotřebení pneumatik ale bylo vysoké. Problém, kterému jsme čelili, nás stál nějakou rychlost,“ řekl Hamilton.

„Kdybych se kvalifikoval lépe, byl bych přirozeně o dobrých pár míst vpředu, jelikož můj poslední stint byl dobrý. Dnešek byl o objevování a my se toho hodně naučili o autě. Je tu spousta oblastí, ve kterých se můžeme zlepšit.“

Kromě toho musel sedminásobný mistr světa řešit problém i se sedačkou.

„Sedačka se začala posouvat, levá strana se propadla a já se tak v brzdných zónách posouval,“ popsal.