Jezdci Mercedesu nerozumí tomu, proč jejich vůz ztrácel během víkendu v Monze konkurenceschopnost

Před letní přestávkou dokázal Mercedes vyhrát v rychlém sledu hned tři závody, a to vesměs na okruzích, které se vyznačují vysokou průměrnou rychlostí.

Před Velkou cenou Itálie se proto očekávalo, že by německá stáj mohla být konkurenceschopná i v Monze. To se však, navzdory nadějným volným tréninkům, úplně nepotvrdilo, když stříbrné šípy nakonec vedle McLarenu nestačily ani na Ferrari.

„Prostě jsme neměli tempo. Musíme se podívat na to, proč tomu tak bylo,“ nechal se slyšet Lewis Hamilton, jehož slova cituje Autosport.

„V pátek jsme na tom přitom byli dobře. Skoro se zdálo, že během víkendu zpomalujeme. Bylo to tím, že jsme byli moc lehcí, zatímco ostatní těžcí? Kdo ví...,“ poznamenal dále sedminásobný mistr světa a pátý muž letošní GP Itálie.

Hamiltonův týmový kolega George Russell dokonce skončil až sedmý, i když je pravdou, že jeho závod byl znatelně ovlivněn kolizí po startu, při níž kromě ztráty několika pozic utrpěl i poškození monopostu.

Přesto ani on úplně nechápe, kam se rychlost Mercedesu v Monze poděla. Podle jeho slov by se svým vozem na nejlepší nestačil ani v případě, že by se v nájezdu do první zatáčky nestřetl s Oscarem Piastrim.

„Bylo to opravdu zklamání, ale chybělo nám tempo. Situace v F1 je v současné době trochu zvláštní, vzhledem k tomu, kolik rychlosti Red Bull poztrácel...Naopak Ferrari se až do závodu v Zandvoortu trápilo a pak tam bylo v neděli rychlé, stejně tak i zde (v Monze). Nemám na to odpověď,“ dodal Russell.