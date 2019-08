Jezdci Mercedesu chtějí v závodě Verstappenovi vrátit porážku

Králem maďarské kvalifikace se stal Max Verstappen z Red Bullu, který získal svou první pole position ve formuli 1. Bottas přitom za vítězem minulého závodu v Německu zaostal jen o osmnáct tisícin sekundy. Třetí Hamilton pak byl další desetinu zpět.

„Teprve dnes ráno jsme se začali dostávat do tempa. Po celý víkend jsem to trochu doháněl poté, co jsem přišel o většinu prvního tréninku,“ připomenul Bottas první páteční trénink, ve kterém měl problémy s pohonnou jednotkou na svém voze.

„V kvalifikaci to bylo lepší a lepší a na konci jsem byl s časem spokojen. Velmi blízko Maxe, oni jsou rychlí po celý víkend, jako vždy ale je tu ještě zítřek. Jsme tu, abychom bojovali o vítězství,“ dodal.

Roli bude podle Hamiltona hrát strategie

Ačkoliv nezískal umístění v první řadě, je také třetí na roštu Hamilton odhodlaný získat v cíli zítřejšího závodu lepší výsledek.

„Přirozeně vždy míříte na první místo, ale Max odvedl skvělou práci, stejně jako Valtteri,“ řekl Hamilton v rozhovoru pro Sky.

„Vždy chci bojovat. Do první zatáčky je to daleko, mohlo by to být zajímavé. Není to nejjednodušší trať k předjíždění, do hry ale vstoupí strategie.“

Foto: Getty Images / Charles Coates