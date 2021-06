Jezdci Mercedesu bijí na poplach, auto na víc nemá

Lewis Hamilton (7./11.)

Úřadující mistr světa se ve voze cítil v obou trénincích dobře. Dokázal jet na hraně. O to podivuhodnější jsou špatné časy obou černých šípů. Mercedesy podle všeho na víc v ázerbájdžánských ulicích zatím nemají.

„Vlastně mám za sebou opravdu povedený den. Jelo se čistě, zajel jsem všechna kola, která jsme měli v plánu absolvovat. Až na jedno zablokování kol jsem se vyhnul chybám. Přišlo mi, že se mi jelo dobře, v prvním tréninku to bylo ještě lepší. Zdá se, že je tohle zkrátka naše aktuální maximum.

Všichni si drbeme hlavy a uděláme vše pro to, abychom se před kvalifikací zlepšili. Závodní simulace byly o něco lepší. Odpoledne to pak bylo pomalejší, jel jsem na limitu, ale auto na víc nemělo. Jsou tu místa, kde bychom mohli být rychlejší, ale k tomu by byla potřeba lepší přilnavost. Něco s tím uděláme,“ slibuje Hamilton.

Valtteri Bottas (10./16.)

Finský závodník je pátečními tréninky krajně znepokojen. Zdá se, že Mercedes má závažný problém.

„O chlup lepší to bylo při závodních simulacích, ale i tak jednoznačně ztrácíme. Něco je hodně špatně a musíme přijít na to, v čem to vězí.

Máme před sebou dlouhou noc. Bylo to těžší, než jsme čekali. Ani Monako nebylo jednoduché, ale aspoň jsme tam nebyli úplně tragičtí v kvalifikaci. Tady opravdu hodně ztrácíme.

Byl to náročný den. Teď je na nás, abychom zjistili příčiny. Hlavní je, že nemáme optimální přilnavost, což může být zapříčiněno hned několika způsoby. Zatím ale odpověď neznám,“ řekl Bottas.