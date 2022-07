Jezdci McLarenu odjeli ze Silverstonu se smíšenými pocity

„Z naší strany slušný závod,“ řekl Norris. „Měl jsem pocit, že jsme si zasloužili páté místo, ale bohužel jsme o něj přišli při závěrečné zastávce v boxech pod safety carem. Myslím, že jsme zajeli dobrý závod. Spoustu věcí jsme dnes udělali velmi dobře a měli jsme rozumné tempo, jen jsme možná pozdě rozhodli o zastávce v boxech a to nás dnes stálo jednu pozici. Nejsem naštvaný, myslím, že jsme i tak získali dobré body, ale mohlo to být o jedno místo výše.“

Zatímco většina jezdců zajela do boxů ve 39. kole hned poté, co byl vyhlášen safety car, Norris absolvoval zastávku o kolo později.

„Bylo skvělé vidět tento víkend britské fanoušky, byli úžasní po celý víkend, ať pršelo nebo svítilo slunce. Při druhém restartu jsem zajel opravdu skvělou jízdu a viděl jsem, jak mi fanoušci na tribunách fandí, což bylo úžasné sledovat. Už teď se nemůžu dočkat, až se sem příští rok vrátím!“

Daniel Ricciardo dojel na třináctém místě, což byla po vypadnutí mnoha vozů předposlední pozice před Cunodou, který měl kontakt s týmovým kolegou a dostal penalizaci.

„Vypadalo to, že auto zkrátka nemá úroveň přilnavosti, jakou mají ostatní,“ řekl Ricciardo. „Cítil jsem to i přes pneumatiky, když jsem se snažil přenášet rychlost. Bylo trochu divné, takže máme co zkoumat. Pak jsme měli problém s DRS. Po 31. kole jsme ho nemohli použít, což byla také trochu škoda. Samozřejmě je těžké s tím předjíždět, ale dnes jsme stejně nebyli dost rychlí. Bylo to trochu osamělé odpoledne.“