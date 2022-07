Jezdci McLarenu od vylepšení zázraky neočekávají

„Není to tolik, kolik bych si vysnil, ale myslím, že jsme od toho moc neočekávali,“ řekl Norris o aktualizaci. „Očekávali jsme malý krok a na to je ještě brzy. Právě jsem s ní jezdil a věci mi připadají jiné – některé věci o něco lepší a některé musíme optimalizovat a vyřešit.“

„Daniel měl vylepšení dnes ráno v prvním tréninku, takže tomu rozumí trochu více. Pokud jde o mě, musím ještě přijít na to, jak auto řídit, protože v tomto ohledu je trochu jiné. Myslím, že v porovnání s Danielem to trochu doháním a snažím se to pochopit, ale zároveň to bylo dobré, mohli jsme dnes snadno porovnat data, protože jsme zvolili strategii, že já vylepšení nemám, on má, a proto se můžeme dnes večer podívat na data a vytěžit z nich více výkonu pro zítřek,“ řekl po pátku Norris.

„Díly vypadají jinak, že? Ano, cítíte to, ale je to také tím, že jsme s těmito vozy ještě nejeli na této trati, takže reference je pro jinou trať,“ řekl Ricciardo. „Cítím nějaké rozdíly, ale není to jako test, kdy jedete se starými a pak novými díly.“

„Myslím, že odpoledne jsme udělali určitý pokrok, takže to bylo lepší, ale je toho ještě hodně, takže dnes večer – jako obvykle v pátek večer – uděláme nějaké domácí úkoly, ale myslím, že dnes všechno běželo docela hladce, takže jsme najeli spoustu kol a v autě vlastně nebylo příliš horko, cítili jsme se dobře.“