Jezdci McLarenu mají radost z perfektního víkendu

Piastri si od startu z pole position hlídal vedení, o které jej ale po prvních zastávkách připravil Max Verstappen. Poté, co pilot Red Bullu zajel k mechanikům podruhé, se Australan vrátil do čela, kde vydržel až do cíle.

Po triumfech v Číně, Bahrajnu, Saúdské Arábii a Miami si tak dojel pro páté letošní vítězství. To ještě stvrdil nejrychlejším kolem.

„Trochu mě překvapilo, že se Max pokusil o tři zastávky a skoro mu to vyšlo. Celkově skvělý víkend. Rychlost byla opravdu dobrá. Když jsme potřebovali, dokázali jsme zrychlit. Jsem velmi hrdý na práci, kterou jsme udělali během víkendu. Je to skvělý návrat po Monaku, perfektní víkend,“ řekl v pozávodním televizním rozhovoru Piastri, odkud jej cituje Sky Sports F1.

Rychlostně jsem na Oscara dnes nestačil, uznal druhý Norris

Lando Norris ztratil jednu pozici na startu, kde se před něj dostal Verstappen. Ve 13. kole se před něj Brit vrátil, po prvních zastávkách v boxech se ale propadl zpět na třetí místo.

Na druhé místo se Norris vrátil definitivně během druhých zastávek v boxech.

„Oscar dnes odjel velmi dobrý závod. Rychlostně jsem mu nestačil, ale zkusili jsme maximum. Byl to zábavný závod a dojet na prvních dvou místech je ještě lepší,“ zhodnotil v televizním rozhovoru druhý Norris.