Jezdci McLarenu byli s výsledky v Monaku spokojeni

Lando Norris a Oscar Piastri nebyli během Velké ceny Monaka příliš vidět, ale i tak oba dokázali bodovat.

Po nevydařeném vystoupení v Miami si jezdci McLarenu v dalším závodě na městském okruhu alespoň částečně spravili chuť. Jak Lando Norris, tak Oscar Piastri v ulicích Monte Carla dokázali zabodovat, když obsadili devátou, respektive desátou příčku.

„Byl to docela dobrý závod. Možná nebylo vše dokonalé, jelikož jsme zastavili těsně před deštěm, čímž jsme ve výsledku ztratili asi 20 sekund závodního času. Déšť zesílil a krátce poté jsme museli do boxů znovu, tentokrát pro pneumatiky do přechodných podmínek. Stint pak nebyl tak dlouhý, abychom dokázali využít tempo, které jsme měli,“ litoval po dojezdu na devátém místě Norris, kterého citoval oficiální web F1.

„Podmínky byly náročné. Naše tempo ale bylo dobré, jedno z nejlepších na trati. Uvidíme, co si z toho vezmeme, pokusíme se dál zlepšovat a příští víkend v Barceloně odvést lepší práci, pokud to půjde,“ dodal britský závodník.

Piastri bral bod za desáté místo

Teprve podruhé v rámci své krátké kariéry ve formuli 1 se z bodů těšil Piastri. Není proto divu, že byl v cíli spokojen.

„Jsem docela spokojený s umístěním v první desítce a s bodem. V závodě se toho v Monaku nedá moc dělat, ale myslím, že jsme se rozhodli pro dobrou strategii, když jsme začali na tvrdých pneumatikách,“ hodnotil své vystoupení Australan a pokračoval:

„Když začalo pršet, domluva byla velmi dobrá, protože jsme se rozhodovali, zda a kdy přejít na přechodné pneumatiky. Samozřejmě se ještě podíváme, jestli jsme mohli něco udělat lépe, ale mám pocit, že jsme odvedli dobrou práci. Jsem velmi rád, že jsme oba dokončili závod na bodech.“