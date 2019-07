Jezdci mají 4 body, kterými chtějí zlepšit F1. Je mezi nimi také hmotnost auta

Jezdce na setkání reprezentovali Romain Grosjean a Sebastian Vettel. Možná by bylo dobré říct, že de facto reprezentovali jen část jezdců a to těch, kteří jsou v asociaci závodních jezdců (Grand Prix Drivers’ Association, GPDA).

Grosjean ve čtvrtek v Německu řekl, že setkání bylo „dlouhé“, ale cítil, že je „velmi důležité“, aby se toho jezdci přímo účastnili.

„Máme čtyři velmi jasné body, kam chceme jít,“ řekl Grosjean, kterého cituje Crash.net. „Diskutovalo se o několika věcech, o kterých jsme si mysleli, že jsou pro nás naprosto zbytečné, pokud jde o zlepšení show, takže musíme jen pokračovat v těchto čtyřech bodech a udržet tlak a pomoci formuli 1, aby se zlepšila.“

„Čtyři body, na kterých jsme se dohodli s každým jezdcem. Je to většina hlasů v GPDA, a pokud 51 procent jezdců říká, že je to směr, kterým chceme jít, pak je to směr, kterým chceme jít.“

Zmíněnými čtyřmi body jsou: pneumatiky, aerodynamika, hmotnost vozu a finanční rozdíly mezi týmy.

„Pokud vyřešíme tyto čtyři body, jsem si jistý, že závodění bude zatraceně dobré.“

Dosavadní diskuse okolo změnách pro rok 2021 se točily zejména okolo aerodynamiky a financí. Jezdci ale přináší do diskuse ještě jedno téma – hmotnost vozu. Ta totiž v posledních letech výrazně roste a v rámci pravidel pro rok 2021 by se to mělo ještě zhoršit.

„Chceme to ne proto, že si myslíme, že je to skvělé pro závodění, ale protože musíme snížit hmotnost auta, abychom pomohli Pirelli.“

„Je to dočasná oprava, aby auto bylo o 60, 70 kg lehčí. Je to jeden z důvodů, proč přehříváme auto jako šílení. Pomůže to pneumatikám, což je velká slabina.“

„Když jsem v roce 2009 začal jezdit, bylo to 605 kg. Nyní je to 740 kg. Těch 140 kilo v nízkých zatáčkách cítíte. Auta jsou velmi těžká a na začátku závodu ještě více – je to 850 kg nebo tak nějak. A my prostě cítíme, že je to pro auto formule 1 příliš.“

„Tankování je nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak snížit hmotnost auta o 70 kg.“

Foto: Getty Images / Michael Regan