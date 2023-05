Jezdci kritizují ceremoniál před závodem. Líbil se snad jen Hamiltonovi

Jezdci museli před startem závodu absolvovat na startovní rovince ceremoniál. Většině se to nelíbí.

Pokud jste nesledovali náš online přenos nebo se nedívali na F1TV Pro, tak vás to nejspíše minulo. Zhruba 23 minut před startem začal na rovince ceremoniál, při kterém raper LL Cool J postupně představil všech dvacet jezdců. Jako první šel Logan Sargeant, poslední byli Alonso, Pérez a úplně nakonec Max Verstappen.

Na rovince byly také roztleskávačky a orchestr, který hrál (instrumentálně) novou skladbu od rapera Will.i.am.

Reakce fanoušků neznáme, ale jezdcům se celá show moc nelíbila. Prezident GPDA George Russell ji označil za rušivou.

„Myslím, že je to americký způsob, jak dělat věci ve sportu. Osobně si myslím, že to není nic pro mě,“ řekl Russell.

„Jsem tady, abych závodil. Nejsem tu kvůli show. Jsem tu, abych řídil a vyhrával. Je to rozptylující, protože jsme na startovním roštu půl hodiny na slunci ve svých závodních overalech.“

„Myslím, že na světě není žádný jiný sport, v němž byste 30 minut před tím, než začnete dělat svou práci, byli na slunci, všechny kamery vás sledovaly a dělali show.“

„Ve světě zábavy to dokážu ocenit. Ale jak už jsem řekl, chceme jen to nejlepší pro sport. Jsme otevřeni změnám, ale neradi bychom to viděli každý víkend.“

„Nejvíce se mi na každém závodě líbí státní hymna, která vás povzbudí a je projevem úcty k zemi, ve které soutěžíme. Ale z této extra show mám smíšení pocity.“

Podobný „nástup jezdců“ chce F1 využívat příležitostně. V Austinu v roce 2017 podobně představil jezdce známý boxerský hlasatel Michael Buffer.

„Nikomu z jezdců se to nelíbí, ale nakonec to není pro nás,“ řekl Lando Norris. „Děláme spoustu věcí. Je to asi jediný sport, kde jsme fanouškům tak blízko. Děláme pro fanoušky spoustu věcí. Jako jezdci si chceme všichni sednout a soustředit se na to, na co se potřebujeme soustředit, a ne dělat tolik televizních rozhovorů a všeho možného.“

„Ale nakonec je to byznys, takže to musíme dělat. Ale žádnému jezdci se nelíbí, že se přidávají další a další takové věci. Nemůžete do toho pořád něco vkládat a nutit nás dělat víc a víc. To se nám nelíbí.“

„Už teď toho děláme hodně. Existuje limit, kolik bychom toho měli dělat. Jsme tu od toho, abychom se soustředili na práci, kterou děláme, ne abychom byli celý den před kamerou.“

Alonso by zredukoval jiný program

„Chápu názor všech, ale nejsem velkým fanouškem takových věcí těsně před závodem,“ řekl Fernando Alonso.

„Pokud to musíme udělat, myslím, že bychom měli odstranit některé další věci, které děláme, jako je přehlídkové kolo (drive parade) nebo něco podobného, protože je to opravdu uprostřed přípravy s inženýry a strategické porady.“

„Pokud to uděláme, musíme to udělat všude, protože si nemyslím, že fanoušci v Miami jsou lepší než italští fanoušci v Imole nebo ve Španělsku, Mexiku nebo v Japonsku. Musíme všem zajistit stejná pravidla a stejnou show před závodem.“

Hamiltonovi se to líbilo

Hamiltonovi se ceremoniál líbil. „Myslím, že to bylo skvělé. Miluji slunce! Je skvělé, že se sport neustále vyvíjí a rozvíjí a nedělá jen ty samé věci, které dělal v minulosti. Zkoušejí nové věci, snaží se show vylepšovat a já to plně podporuji. Vyrostl jsem na LL Cool J a on tam byl. To bylo super.“

„Pak se podíváte a máte tam Will.i.am., který je neuvěřitelný umělec. Stojí tam Serena a Venus (Williamsovy, pozn. redakce). Myslím, že to bylo v pohodě, žádný problém.“

Na otázku, zda nehrozí, že by ho ceremoniál rozptyloval, Hamilton odpověděl: „Ne. Soustředil jsem se od minulé neděle.“