Jezdci jako Alonso nebo Ricciardo nehody nemívají, říká Hill

„Nechceme, aby se takto rozhodlo o šampionátu,“ řekl Damon Hill v podcastu F1 Nation. „Chceme, aby jezdci předjížděli, chceme odvážné manévry. Daniel Ricciardo a Fernando Alonso jsou jedni z nejlepších jezdců, pokud jde o předjíždění, a nenarážejí do jiných jezdců.“

Někteří kritizují, pokud jezdci dostávají penalizace. Hill to však vidí přesně opačně.

„Pořád slyším: ‚Byl to závodní incident, nechte je závodit‘. Úkolem jezdce je nenabourat do jiného jezdce. Když je to agresivní a nekompromisní krok, musí někdo přijít a říct: ‚To už zašlo příliš daleko.‘ Tohle je formule 1 a má to být o úsudku, dovednostech a správných rozhodnutích.“

Přestože Hill považuje jezdce za zodpovědné, chápe Verstappenův hněv, že při pomalé zastávce ztratil tolik času, a rozumí tomu, že při téměř „zoufalém“ pokusu o předjetí Hamiltona riskoval více, než by to udělal v jiné části závodu.

„Jako závodník nerad ztrácíte čas a pak cítíte velkou potřebu ho dohnat,“ řekl Hill na závěr.