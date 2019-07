Jezdci Haasu se ze závodu vyřadili po vzájemné kolizi

Čtrnáctý Grosjean a šestnáctý Magnussen měli dobrý start. Magnussen se dostal na úroveň Grosjeana, když oba vedle sebe projížděli pátou zatáčku a najížděli na rovinku Wellington. Mezi oběma piloty však došlo v tu chvíli ke kontaktu a oba dostali defekt pneumatiky.

Po výměně pneumatik se sice oba vrátili na trať, ale po několika kolech znovu zajeli do boxů a ze závodu odstoupili.

„Dostal jsem defekt pravé zadní pneumatiky. Měl jsem poškozenou podlahu, brzdy a tak dále, bylo to příliš na to, abych mohl pokračovat. Bohužel jsme museli odstoupit. Chtěli jsme dnes na vozech vyzkoušet oba naše balíčky. Při cestě na rošt se můj vůz choval opravdu dobře, byl jsem s těmi koly spokojen a doufal jsem v dobrý závod,“ řekl Grosjean.

„Myslím, že to pro nás byl slušný víkend, kvalifikace ale dopadla hůře, než jsme očekávali. Tento víkend jsme se o autě naučili nějaké věci. Z dneška jsme nezískali žádný výsledek, snad si ale vezmeme nějaké poučení do dalšího závodu,“ dodal Magnussen.

Šéf týmu nemá z kolize radost

Šéf týmu Günther Steiner není s výsledkem závodu z pohledu týmu Haas spokojen.

„Byl to pro nás velmi smolný závod. Jen říkám, co je zřejmé. To nejlepší, co naši jezdci mohli do bitvy přinést, byla lopata, aby vykopali ještě větší díru, než ve které jsme. Musíme se vrátit, přeskupit a uvidíme, co bude v budoucnu.“

Foto: Getty Images / Bryn Lennon