Jezdci Ferrari v Austinu vyhlíží nové výzvy

Charles Leclerc (4./7.)

Monacký závodník má za sebou náročný pátek, když se do velké míry potýkal s přehříváním pneumatik.

„Absolvovali jsme náš program a zkoušeli od všeho něco. Náročné byly hrboly na trati, řídilo se dost obtížně. Vzhledem k vysokým teplotám hrály velkou roli také pneumatiky. Přehřívaly se, hlavně ve třetím sektoru.

Musíte nalézt ten správný kompromis – buď tlačíte na pilu v prvním sektoru, ale ztrácíte v tom posledním, nebo můžete v tom prvním jet volněji, abyste ve třetím ztráceli míň. Ve třetím tréninku na tom zapracujeme, aby bylo pro kvalifikaci vše optimálně připraveno,“ řekl Leclerc.

Carlos Sainz (5./9.)

Španělský pilot si také všiml hrbolatého povrchu texaské trati, nicméně změnu si užíval. Považuje ji za výzvu.

„Trať byla jako vždy skvělá, a to hned od začátku. Je to skvělý okruh, užívám si to tu. V průběhu let tu sice přibylo dost hrbolů, ale vzhledem k celkové povaze trati to jen přidává na výzvě, kterou pro piloty představuje.

Zkoušeli jsme dnes různá nastavení a ve druhém tréninku to vypadalo lépe. Celkově jsem spokojený, naše rychlost vypadá slibně, musím také brát v potaz zdržení v mém nejrychlejším kole. Teploty trati byly dnes hodně vysoké, což nutně ovlivnilo závodní simulace. Měkké pneu se sjížděly opravdu rychle.

V neděli by to tedy mohlo být zajímavé, musíme se na to zaměřit,“ ví Sainz.