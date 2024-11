Jezdci Ferrari si vyjasnili situaci z Vegas. Prioritou je vítězství v Poháru konstruktérů

„Nechci se vracet k tomu, co se stalo ve Vegas,“ řekl Sainz. „V posledních dvou závodech sezony musíme udělat naprosto všechno pro to, abychom získali titul v Poháru konstruktérů. To je to jediné, na čem záleží.“

„Ať už se ve Vegas stalo cokoli, probrali jsme to a všichni jsme v pohodě, což je nejdůležitější. Nemám o tom žádné pochybnosti, protože s Carlosem jsme vždy měli opravdu dobrý vztah a zažili jsme závody, ve kterých se někdy věci nevyvíjely přesně tak, jak jsme chtěli, ale nejdůležitější je, že o tom diskutujeme a jdeme dál.“

„Oběma je nám jasné, že chceme prostě vyhrát Pohár konstruktérů, a toho dosáhneme právě tím, že budeme pracovat jako tým, a jsem si jistý, že s tím nebudou žádné problémy.“

„S Carlosem mám opravdu dobrý vztah. Někdy jsem překročil hranice já a někdy on a pak to vyžaduje pouze diskusi mezi námi dvěma. Probereme to mezi čtyřma očima. Známe se už velmi dlouho a velmi rychle se pochopíme. Nemám tedy žádné pochybnosti.“

„Někdy takové věci potřebujeme, abychom se trochu resetovali, a já nepochybuji o tom, že v posledních dvou závodech sezony nebudou žádné problémy nebo tak něco.“

„Protože nakonec je pro nás přínosem pokusit se vyhrát šampionát konstruktérů. Víme, že taková příležitost se nenaskytne příliš často, a proto musíme na obou stranách udělat naprosto všechno pro to, abychom se pokusili vyhrát.“