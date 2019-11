Jezdci Ferrari se potkali se zdí, oba však měli štěstí

Sebastian Vettel (5./4.)

Německý závodník přiznal, že ho ztráta kontroly nad vozem a následný náraz do zdi překvapily. Nečekal, že se vůz zachová tak, jak se zachoval.

„Docela mě to překvapilo, nečekal jsem, že opravdu půjdu do hodin. V nájezdu do zatáčky mi nicméně bylo jasné, že musím zkrotit záď vozu. Nevyšlo to. Byla to škoda. Nakonec ale poškození utrpěl jen ráfek, takže můžu mluvit o štěstí,“ přiznal Vettel.

Charles Leclerc (7./3.)

Vettelův týmový kolega zažil ve druhém tréninku podobné trable. Na měkké sadě gum zkoušel kvalifikační simulaci, ztratil řízení a ťuknul do zdi. Ani jeho vůz nedoznal žádné poškození.

„Třetí sektor je dost těžký, zadní pneumatiky v něm mají tendenci se přehřívat. V zatáčce, kde se mi to stalo, je to nejvýraznější. Jakmile jedete trochu moc zeširoka, přijdete o přilnavost. Popravdě mě to překvapilo.

První trénink byl v našem podání dost mizerný. Šlo o jeden z nejtěžších tréninků v této sezoně. Před druhým tréninkem jsme ale pořádně zapracovali a vůz výrazně vylepšili. Zapracovat ale ještě musíme na naší rychlosti na měkké sadě. Závodní rychlost na té tvrdé je pro změnu slibná, což je povzbuzující,“ řekl Monačan.

Foto: Getty Images / Charles Coates