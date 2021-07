Jezdci Ferrari se pokusili do Q3 dostat na střední sadě, nevyšlo to ani jednomu

Carlos Sainz byl letos potřetí lepším z pilotů Scuderie, když v kvalifikaci na Red Bull Ringu obsadil jedenácté místo.

Španěl se pokusil do třetí části kvalifikovat na střední sadě pneumatik, na které by v tom případě také startoval do závodu. Do Q3 však nepostoupil o šest tisícin sekundy.

„Dnes jsme se rozhodli trochu zariskovat a pokusit se do Q3 dostat na střední sadě pneumatik. Po slušném prvním pokusu na té sadě jsme to zkusili znovu, bohužel se mi to ale o šest tisícin sekundy nepodařilo. Samozřejmě s tím nejsem spokojen, protože to bylo velmi těsné a my nemohli ukázat zlepšení, které jsme tento týden udělali,“ řekl Sainz.

„Poslední dny jsme pracovali na vyvážení, nastavení a mém jezdeckém stylu, v Q3 to mohlo být dobré. Závod je ale zítra a naším cílem je mít tady v Rakousku další silný závod a získat co nejvíce bodů,“ dodal Španěl.

Na střední sadě neuspěl ani Leclerc

Dostat se do Q3 na střední sadě se pokusil také druhý pilot Ferrari Charles Leclerc. Monačan nakonec o čtyři setiny zaostal za Sainzem a obsadil dvanáctou pozici.

„Po dnešní kvalifikaci mám smíšené pocity. Na jednu stranu jsme si byli vědomi risku, že nepostoupíme do Q3, protože kvůli naší strategii chceme naše nejrychlejší kolo v Q2 zajet na střední sadě. Kolo samotné bylo docela dobré. Bohužel někteří naši soupeři skončili před námi na stejné sadě, což je ta smolná stránka,“ řekl Leclerc.

„Naše závodní rychlost je o tomto víkendu dobrá a máme volnou možnost volby pneumatik pro start. Musíme analyzovat, která strategie je pro zítra nejlepší, když uvážíme, že je před námi celkem dost vozů, které startují na střední sadě.“