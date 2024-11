Jezdci Ferrari nejsou po prvních trénincích v Las Vegas příliš spokojeni

„Byl to komplikovaný čtvrtek ve Vegas kvůli náročné trati s velmi nízkou přilnavostí, která nám dávala zvláštní pocit uvnitř vozu,“ řekl Carlos Sainz.

„Ve druhém tréninku jsme zkusili něco jiného, ale stále nejsme spokojeni s tím, kde se nacházíme, a musíme na tom dál pracovat. Doufejme, že dnešní analýza nám pomůže najít největší oblasti ke zlepšení a do kvalifikace se dostaneme v lepší formě. Závodní tempo nebylo špatné, ale stále je na čem pracovat.“

„Nebyl to pro nás skvělý den a zdá se, že záludný byl i pro všechny ostatní,“ řekl Charles Leclerc. „Nejsme tak silní, jak jsme očekávali, že na začátku víkendu budeme. Vzhledem k chladným povětrnostním podmínkám bylo obtížné dostat pneumatiky do správné teploty, což jsme věděli, že bude problém, takže na tom budeme pracovat. Uvidíme, co dokážeme zítra.“