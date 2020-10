Jezdci Ferrari i Räikkönen drží Schumacherovi palce při debutu ve F1

„Při pohledu na podmínky v tomto víkendu to pravděpodobně není nejjednodušší debut,“ řekl Leclerc. „Ale když jsem s nim mluvil, tak si myslím, že pokaždé, když zkoušel nové auto, tak to bylo v dešti. Moc se toho pro něj tedy nezmění.“

„Bude to složitý trénink, ale nemusí nic dokazovat. Myslím, že v letošní sezóně ve F2 dokázal vše, co musel. Jsem si jistý, že zítra odvede skvělou práci.“

„Myslím, že si účast o tomto víkendu zaslouží,“ řekl Sebastian Vettel. „Doufejme, že ho uvidíme nejen zítra, ale i v další pátek v tomto roce a že pro příští rok sežene sedačku. Přeji mu to.“

„Mluvili jsme spolu už před několika lety a je to skvělý chlap a v mnoha ohledech kopie svého otce,“ řekl Räikkönen. „Je skvělé ho vidět, myslím, že je hezké, že zítra bude v autě. Je to škoda pro Antonia, ale je to první trénink.“

„Doufejme, že bude dobré počasí a budeme normálně jezdit. Pokud to bude mizerné jako dnes, nebude to tak zábavné, ale myslím si, že je skvělé ho vidět během jeho prvního vystoupení, zvláště s námi.“