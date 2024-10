Jezdci Ferrari doufali v lepší výsledek, ale jsou spokojeni

Třetí nejrychlejší Monačan ztratil na Maxe Verstappena 226 tisícin sekundy.

„Není to ideální výsledek, ale třetí místo není pro start sprintu špatné. Budeme zítra tlačit, abychom vydělali nějaké pozice,“ řekl Leclerc.

„Naše rychlost na střední sadě vypadala dobře, na měkké sadě jsme dnes ale neměli rychlost na to, abychom bojovali o první místo. Kolo bylo trochu pokažené, celkově jsem ale neměl dobrý pocit, což se stává, obzvlášť, když máte tak omezený čas v tréninku. Stále nemáme jasnou představu o závodním tempu ostatních, takže doufám, že budeme mít dobrý sprint, protože by to pro neděli bylo pozitivní znamení,“ dodal Monačan.

Sainz věří závodní rychlosti Ferrari

Mezi oba jezdce Ferrari se dostal Lando Norris, který bude na roštu sprintu za Leclercem, ale před Sainzem. Jezdce Ferrari dělilo třicet tisícin sekundy.

„Byla to velmi vyrovnaná sprintová kvalifikace a celkově to nebylo špatné. V SQ1 a SQ2 jsme zajeli dobrá kola, na měkké sadě (v SQ3) nám ale něco trochu chybělo,“ řekl Sainz.

„V posledním rychlém kole v SQ3 to bylo o nejmenších detailech, stále máme ale zítřek, kdy to můžeme zopakovat. Z pohledu závodní rychlosti si myslím, že bychom mohli být konkurenceschopní, takže očekávám zajímavý sprint, kde budeme chtít získat nějaké pozice.“