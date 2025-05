Jezdci Ferrari chtějí na pódium, Leclerc neměl v Q3 pneumatiky

Kolem sebe bude mít jezdce Mercedesu, na čtvrtém místě George Russella a za sebou Andreu Kimiho Antonelliho. Podobně jako v Číně přitom porazil Leclerca.

„Bylo to dobré. Pátek začal dobře, měli jsme ale problém s podlahou, takže jsem ve druhém tréninku přišel o množství přítlaku a výrazně se změnilo vyvážení. Bylo to trochu matoucí, protože jsme nic nezměnili a najednou jsme měli tento problém,“ popsal Hamilton pro Sky Sports F1.

„Pro dnešek jsme to opravili a vůz byl lépe ovladatelný, více jsem si ho užíval a v kvalifikaci jsme se zlepšili, když se nám podařilo dostat do top 5 v Q3. Jsem s tím opravdu spokojen.“

Na závod se Hamilton těší a díky velké vyrovnanosti startovního pole doufá, že by mohl získat své první stupně vítězů ve Ferrari.

„Těším se na to. Včera jsem absolvoval nějaké delší jízdy. Mezi všemi to bude velmi těsné, je úžasné, jak je to vyrovnané. Půl desetiny vás může dostat z šestého na jedenácté místo,“ popisuje Hamilton.

„Dlouhé jízdy budou pro všechny náročné. Většina jezdců má měkké a jednu střední sadu. Charles a několik dalších má dvě střední. Které pneumatiky jsou nejlepší? Která strategie je nejlepší? Klíčové bude mít dobrý start. Mým cílem je dostat se na pódium. Už hrozně dlouho jsem na něm nebyl.“

Leclerc měl v Q3 jen jeden pokus

Charles Leclerc stejně jako devátý Isack Hadjar a desátý Fernando Alonso ve třetí části kvalifikace absolvoval jen jeden měřený pokus. Ten jej zařadil na sedmé místo.

Důvod byl jednoduchý. Monačanovi nezbývala žádná měkká sada pneumatik.

„Nezbývaly mi žádné pneumatiky. Myslím, že jsme byli jedním z mála vozů, který měl pro celou kvalifikaci jen čtyři nové měkké sady pneumatik. Všichni kolem nás měli pět nových měkkých sad,“ řekl Leclerc pro Sky Sports F1.

„Věděl jsem, že to bude náročné a chtěl jsem použít jen tři sady, což nám pořádně zkomplikovalo život. Beru za to zodpovědnost, protože tým tlačil na jinou variantu, já jsem ale se svou volbou celkem spokojen. Obětoval jsem dnešek a doufám, že se to zítra vyplatí. Pokud ne, je to moje chyba.“

I Leclerc by ale v závodě rád dosáhl na stupně vítězů. „Pódium. Myslím, že závodní rychlost máme dobrou, záleží na tom, jak moc budeme předjíždět,“ řekl Leclerc k cílům pro nedělní závod.