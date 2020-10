Jezdci F1 vítají plány na štěrkové únikové zóny ve Spa-Francorchamps

Organizátoři Velké ceny Belgie oznámili, že do únikových zón zatáček La Source, Raidillon, Blanchimont, Les Combes a Stavelot se vrátí štěrk. V rámci rekonstrukce, která vyjde na 80 milionů eur, bude také na vrcholu sekce zatáček Eau Rouge a Raidillon postavena nová tribuna.

Plánované změny mají belgickému okruhu zajistit licenci FIM Grade C, aby mohl pořádat závody vytrvalostního mistrovství světa motocyklů.

Během nedávných závodů v Mugellu a na Nürburgringu, které dostaly místo v letošní, koronavirem poznamenané sezóně F1, si jezdci pochvalovali štěrk vedle trati.

Carlos Sainz Jr. z McLarenu neskrýval nadšení nad změnami ve Spa. „Vítej zpátky, štěrku. Do budoucna doufám ve více štěrku a trávy a všeho dalšího, protože to je přesně to, co si myslím, že potřebujeme, aby byly okruhy pěkné a působivé. Doufám, že ve Spa bude i něco jiného a neutratí 80 milionů eur jen na štěrk!“ řekl Španěl.

Pilota Williamsu George Russella návrat štěrkových zón těší zejména proto, že si jezdci díky tomu uvědomí, jak moc ztratí jezdeckou chybou.

„O tom je závodění. Je v tom vzrušení, být na limitu, vědět, že když uděláte chybu, budete potrestání. Bohužel je tu příliš mnoho okruhů, samozřejmě z bezpečnostních důvodů, které vám při řízení nenabízí ten prvek,“ řekl Russell.

„Štěrk byl z určitých důvodů odstraněn a z jiných důvodů vrácen. Myslím, že z pohledu jezdce by bylo hezké vidět více pořádných závodních tratí se štěrkovými únikovými zónami.“

Podle ředitele závodů F1 Michaela Masiho se nedá štěrkové zóny umístit do všech míst, rád ale vidí jejich zavádění do zatáček, kde je to vhodné.

„Už jsem to říkal, zatáčku po zatáčce, okruh po okruhu a když to za určitých okolností funguje, pak rozhodně ano. Pokud to nefunguje, musíme se podívat na celkový obrázek z pohledu FIA a FIM (Mezinárodní motocyklová federace).“