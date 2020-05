Jezdci F1 plně podporují závody bez diváků, říká předseda jejich asociace Wurz

Wurz přirovnal snahu o zabránění dalšího šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, k neustále snaze formule 1 zlepšovat oblast bezpečnosti, aby nedocházelo k tragédiím jako v Imole v roce 1994, kde během jednoho víkendu při dvou nehodách zemřeli Roland Ratzenberger a Ayrton Senna.

Při nedávném setkání přes videohovor s vedením F1 a FIA (Mezinárodní automobilové federace), kde jednali o tom, jak by měly závody bez diváků probíhat, Wurz mluvil za jezdce a s plány vedení šampionátu byl velmi spokojen.

„Nebylo to jednání. Bylo to jen o diskuzi a debatě a využití kolektivní síly mozků všech zúčastněných, abychom zajistili, že se můžeme vrátit co nejdříve a také co nejbezpečněji,“ řekl Wurz ve Sky Vodcast.

„Motoristické závody, obzvlášť po nehodách Senny a Ratzenbergera v Imole, se staly neuvěřitelně bezpečným odvětvím. A to i přesto, že každý den jezdíme na limitu. Všichni v motoristickém světě, od mechaniků přes šéfy týmů po komisaře jsou zvyklí na velmi přísné bezpečnostní protokoly. V posledních třech čtyřech dekádách to fantasticky funguje. S celou myšlenkou bezpečnosti přišel Sir Jackie Stewart a sport se stal neuvěřitelně bezpečným, aniž by to mělo vliv na výkonnost.“

Wurz také zdůraznil, že F1 se vydá pouze do zemí, kde nebude mít pořádání akcí, jako je například právě závod formule 1, vliv na místní zdravotnický systém.

„Nepojedeme do zemí a do míst, kde je krize tak akutní, že v lékařském systému není dostatečná kapacita. To je na 100 % jisté. A Jean Todt (prezident FIA) a Chase Carey (šéf F1) v tom mají jasno.“

První dva závody by podle nejnovější verze kalendáře měl hostit rakouský Red Bull Ring, který je podle bývalého pilota F1 na pořádání závodu připraven.

„Jsem Rakušan, vím, že na to máme kapacitu. Jako země jsme měli štěstí, případů nákazy bylo velmi málo a čísla jsou nízká. Z pohledu lékařské péče, prostoru a lékařských zařízení v okolí Red Bull Ringu tu není žádný problém. Pak musíme zajistit, že se virus nepřenese z prostředí (F1) na místní obyvatele. A stejně tak v našem prostředí musíme zajistit, že mezi sebou budeme mít rozestupy, abychom minimalizovali riziko přenosu nákazy.“

Jezdci chtějí závodit

Wurz v rozhovoru také řekl, že samotní piloti by nejraději závodili před diváky, ale uznávají, že pro bezpečnost je lepší odjet závody před prázdnými tribunami.

„Myslím, že nikdo v motorsportu, žádný pilot a já už vůbec ne, není příznivcem závodu duchů. Protože žijeme z emocí, které společně sdílíme. Na fotbalovém zápase nebo v atletice mají stadiony. My máme závodní trať a 100 000 diváků, kteří sdílí tuto velkou událost, a to dělá velký rozdíl toho, jak to vnímáte.

„Nicméně se všemi jezdci, se kterými jsem mluvil, a jsem s nimi neustále v kontaktu, tak žádný z nich neřekl ‚Nechci to jet‘ nebo ‚Myslím, že je to špatné‘. Ve skutečnosti je to správné, protože máme povinnost vůči našemu průmyslu. F1 je globální záležitost a stejně jako všechny vlády světa se snažíme nastartovat průmysl, ekonomiku, protože jsou na tom závislé rodiny lidí s hypotékami. A ve F1 je to stejné.

„Závody duchů jsou proto cestou, jak se vrátit na okruhy dříve, než kdybychom čekali na závody navštěvované fanoušky. Proto plánujeme závody duchů a všichni jezdci to plně podporují.“

Foto: Getty Images / Peter Fox