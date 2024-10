Jezdci F1 chtějí vědět, proč nebyl Verstappen v Austinu penalizován

Ačkoliv od GP USA uplynul téměř již týden, v padoku F1 se i nadále řeší souboj o 3. místo, který v Austinu v 52. kole předvedli Max Verstappena a Lando Norris.

Ze souboje nakonec „vítězně“ vyšel Verstappen, kterému k zisku pódia pomohl trest pro Norrise v podobě připočtení 5 sekund k jeho výslednému času.

Připomeňme, že Norris v Texasu předjel Verstappena vyjetím mimo trať ve 12. zatáčce. Mimo trať se sice dostal i Verstappen, ale podle sportovních komisařů bylo v rámci inkriminované situace rozhodující, že byl Nizozemec na vrcholu zatáčky před svým soupeřem, a tudíž si mohl volit stopu.

S takovým vysvětlením však nejsou všichni jezdci spokojeni a poukazují na limity praxe, na základě které se při takových incidentech vychází z pozice jezdců na vrcholu zatáčky. Záležitost by se proto měla probírat na jezdecké rozpravě s vedením závodu.

„Vždycky šlo o šedou zónu,“ řekl Lewis Hamilton, kterého cituje Autosport.

„Určitě se budou muset udělat nějaké úpravy. Jde také o to, že komisaři nejsou konzistentní. S Maxem jsem něco podobného zažil mnohokrát. Nemělo by být možné poslat auto na vnitřek, vyjet mimo trať a stále držet pozici,“ dodal sedminásobný mistr světa.

K situaci z Austinu se vedle Hamiltona vyjádřil také jeho kolega George Russell, který je zároveň prezidetem Asociace jezdců Grand Prix.

„Nemyslím si, že je možné sepsat předpisy tak, aby pokrývaly všechny možné scénáře,“ prohlásil na úvod Russell.

„Pokud FIA řekne, že (Verstappen) nedostal penalizaci kvůli tomu, že jednal v rámci pravidel, pak v nich našel skulinu,“ poznamenal pilot Mercedesu.

Podle Carlose Sainze je také důležité určit, jak moc může být jezdec při obraně pozice agresivní.

„Jde o otázku, kterou musím položit komisařům, protože to samozřejmě mění způsob, jakým závodíme. Je třeba to vyjasnit, protože v tomto případě byli vinni oba: Max za to, že jel zeširoka, a Lando za to, že získal pozici mimo trať,“ uvedl Sainz.